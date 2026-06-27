सेलेक्टर्स की छुट्टी! क्रिकेट में AI करेगा खिलाड़ियों का सिलेक्शन, इस लीग में लागू होगा ये सिस्टम

Artificial Intelligence In Cricket: वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है. अब क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में भी एआई की एंट्री हो गई है. इससे सिस्टम से सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स का सिरदर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई खुद खिलाड़ियों को सिलेक्शन करेगा. यह नया मॉडल मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग में लागू होने वाला है. दरअसल, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) वित्तीय प्रबंधन से लेकर खिलाड़ियों के चयन जैसी प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का अपनी तरह का नया मॉडल लागू करने की तैयारियों में जुटा हुआ है.

शुक्रवार (26 जून) को MPCA के एक बड़े अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस मॉडल के तहत एआई, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं को सुझाव देगा कि किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करना है. इससे सिलेक्शन से जुड़े फैसलों में पक्षपात नहीं होगा.

कैसे काम करेगा ये AL सिस्टम?

MPCA के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने इंदौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस मॉडल का मकसद क्रिकेट संगठन की निर्णय प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और डेटा आधारित बनाना है. उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की संभावित पक्षपातपूर्ण स्थिति समाप्त हो. एआई खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम में उनके चयन की सिफारिश करेगा, जबकि अंतिम निर्णय चयनकर्ता लेंगे.’

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सिंधिया के अनुसार, एआई से लैस सिस्टम खिलाड़ियों के रन, विकेट और अन्य प्रदर्शन संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करके सिलेक्टर्स को सुझाव देगी. इतना ही नहीं, अगर किसी खिलाड़ी को आंकड़ों से अलग किसी दूसरे आधार पर सिलेक्ट किया जाता है, तो सिलेक्टर्स को इसका कारण बताना होगा.

किस लीग में होगा इस्तेमाल?

MPCA के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने बताया कि एआई सिस्टम का इस्तेमाल टी20 क्रिकेट की मध्यप्रदेश लीग (MPL) में किया गया है. इसे सितंबर से शुरू होने वाले अगले क्रिकेट सत्र से पहले जिला और संभागीय इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने की योजना है. MPCA अध्यक्ष का कहना है कि खेल प्रशासन में इस लेवल तक AI सिस्टम लागू करने वाला MPCA दुनिया का पहला क्रिकेट एसोसिएशन हो सकता है. इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए MPCA ने एआई स्टार्टअप ‘इमर्जेंट’ के साथ पार्टनरशिप की है. इस पार्टनरशिप के तहत एक ग्लोबल लेवल AI सिस्टम को डेवलप किया जाएगा.