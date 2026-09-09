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बिग बैश लीग के प्राइवेटाइजेशन पर भड़का क्रिकेट NSW, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को बताया खतरा

क्रिकेट NSW ने बिग बैश लीग में प्राइवेट इनवेस्टमेंटके फैसले का विरोध किया है. संस्था ने चेतावनी दी कि निजीकरण से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की आर्थिक व्यवस्था और ग्रासरूट क्रिकेट के विकास पर असर पड़ सकता है. वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि प्राइवेट इनवेस्टमेंटसे खेल को लंबे समय में आर्थिक मजबूती मिलेगी.

By: Satyam Sengar | Published: September 9, 2026 2:48:00 PM IST

बिग बैश लीग के प्राइवेटाइजेशन पर भड़का क्रिकेट NSW.
बिग बैश लीग के प्राइवेटाइजेशन पर भड़का क्रिकेट NSW.


क्रिकेट NSW ने बिग बैश लीग में प्राइवेट इनवेस्टमेंट की अनुमति देने के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले का कड़ा विरोध किया है. संस्था का कहना है कि इस कदम से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है और इसका सीधा असर जमीनी स्तर यानी ग्रासरूट क्रिकेट पर पड़ सकता है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने हाल ही में एक नया मॉडल मंजूर किया है, जिसके तहत हर राज्य अपने बिग बैश क्लब के भविष्य को लेकर अलग फैसला ले सकेगा.

इस नए मॉडल के अनुसार, राज्य क्रिकेट संघ यह तय कर सकेंगे कि उनके क्लब पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में रहेंगे या उनमें निजी निवेशकों को हिस्सेदारी दी जाएगी. क्रिकेट NSW, जो सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर का संचालन करता है, इस योजना के खिलाफ है. संस्था का मानना है कि बाहरी निवेशकों को मुनाफे का हिस्सा देने से क्रिकेट के विकास और स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध पैसा कम हो सकता है.

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क्रिकेट NSW ने फैसले की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
क्रिकेट NSW ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं. संस्था का कहना है कि उसने प्राइवेट इनवेस्टमेंटयोजना से जुड़े कई जोखिमों को पहले ही सामने रखा था और बिग बैश लीग को मजबूत बनाने के लिए एक वैकल्पिक योजना भी दी थी. इसके बावजूद उसकी चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. NSW का यह भी दावा है कि क्लबों की बिक्री से पहले राज्य प्रमुखों द्वारा जून में तय की गई चार जरूरी शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं.

टॉड ग्रीनबर्ग ने किया प्राइवेट इनवेस्टमेंटका बचाव
वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने इस फैसले का समर्थन किया है. उनका कहना है कि प्राइवेट इनवेस्टमेंटसे लंबे समय में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को बड़ा फायदा मिल सकता है. ग्रीनबर्ग के अनुसार, बिग बैश क्लबों के लाइसेंस से मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए बनाए जाने वाले फंड में लगाया जा सकता है. इससे ग्रासरूट क्रिकेट, युवा खिलाड़ियों के विकास और हाई-परफॉर्मेंस कार्यक्रमों को लंबे समय तक आर्थिक मदद मिल सकती है.

Tags: Big Bash League
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