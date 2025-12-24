वैभव सूर्यवंशी का धमाका, डी विलियर्स का रिकॉर्ड ध्वस्त, विश्व क्रिकेट में नया कीर्तिमान

Vaibhav Suryavanshi and cricket record: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को आखिर कौन नहीं जानता होगा. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में अपने बल्ले से धमाका करते हुए इतिहास रच दिया है. महद 14 साल की उम्र में उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया है, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों को हैरान कर दिया है और पूरी तरह से ध्यान खींच लिया है.

एबी डी विलियर्स का पीछे छूटा रिकॉर्ड

बिहार की तरफ से खेलते हुए, वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट (List A Cricket) के इतिहास में सबसे तेज़ 150 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर हासिल कर लिया है. इसके अलावा उन्होंने महान दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डी विलियर्स के रिकॉर्ड को अब पीछे छोड़ दिया है.तो वहीं दूसरी तरफ वैभव ने अपनी पारी के दौरान मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और आक्रामक बल्लेबाजी का नया पैमाना सेट कर दिया है.

दोहरे शतक की दहलीज पर चूके

वैभव जिस गति से रन बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज़ दोहरा शतक (Fastest Double Century) भी अपने नाम कर ही लेंगे. हालाँकि, वह इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने से चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी ने उन्हें महान बल्लेबाजों की कतार में उन्हें खड़ा कर दिया है. तो वहीं, दूसरी तरफ उनकी टाइमिंग और निडरता ने दर्शकों को चौंका दिया है.

छोटी उम्र, किए बड़े कारनामे

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में आईपीएल (IPL) ऑक्शन में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. उनके बेहदतरीन प्रदर्शन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि उनमें न सिर्फ प्रतिभा है, बल्कि बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का दबाव झेलने की बेहद ही क्षमता है. फिलहाल, उनकी यह पारी भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक शानदार संकेत देती है.