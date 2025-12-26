खिलाड़ी नहीं, कल्चर जिम्मेदार, एशेज विवाद पर माइकल वॉन का बेबाक बचाव

England Ex Captain and Ashes Series 2025-26: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एशेज सीरीज 2025-26 के बीच इंग्लैंड के खिलाड़ियों के शराब विवाद को लेकर अब एर बड़ा और बेहद ही हैरान करने वाला बयान दिया है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एशेज के दौरान खिलाड़ियों के शराब पीने के विवाद पर अब अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बयान देते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि क्रिकेट की पुरानी “ड्रिंकिंग कल्चर” का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा में से एक है. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जब खिलाड़ियों को 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है, तो ऐसी चीजें होना बहुत ही स्वाभाविक है. इतना ही नहीं उन्होंने खिलाड़ियों के बजाय टीम की खराब तैयारी के साथ मैदान पर जमकर प्रदर्शन की सख्त से सख्त आलोचना पर खास ध्यान दिया है.

बेन डकेट का वीडियो हुआ वायरल

तो वहीं, दूसरी तरफ, हाल ही में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट (Ben Duckett) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुब सुर्खियां बटोर रहा है, वायर वीडियो में वे शराब के नशे में धुत नजडर आ रहे थे. जानकारी के मुताबिक, यह चौंकाने वाली घटना दूसर् और तीसरे टेस्ट के बीच ‘नूसा’ (Noosa) में टीम के ब्रेक के दौरान की बताई जा रही है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया बल्कि खुब सर्खियां भी बटोरी.

माइकल वॉन का चौंकाने वाला बयान

वॉन ने व्यक्तिगत खिलाड़ियों को दोष देने के बजाय पूरी खेल संस्कृति पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने अपने चौंकाने वाले बयान में कहा कि खिलाड़ियों को इसके लिए दोषी नहीं माना जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट के खेल ने ही खुद यह “शराब पीने की संस्कृति” (Drinking Culture) विकसित की है. इसके अलावा उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के क्रिकेट में यह कल्चर ज्यादा ही देखने को मिलता है.

वॉन यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि “मैं उन युवाओं पर उंगली नहीं उठाने जा रहा जिन्होंने छुट्टी के दिनों में कुछ बीयर पी ली. जब मैं इंग्लैंड के लिए खेलता था, तब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता था. इसके साथ ही उन्होंने बेन डकेट का बचाव करते हुए कहा कि ” मुझे कम से कम यह पता होता था कि घर वापस दाने का समय कब है, शायद डकेट को यह सीखने की सबसे ज्यादा है जरूरत है”.

आखिर क्या है विवाद की असली वजह

इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज में 0-3 से पीछे चल रही है और सीरीज पहले ही गंवा चुकी है. लेकिन, मैदान में खराब प्रदर्शन के बीच खिलाड़ियों का छुट्टी मनाना और शराब का सलेन करना ब्रिटिश मीडिया और प्रशंसकों को नागवार गुजरी हैं. फिलहाल, इस मामले में इंग्लैंड के प्रबंध निदेशक रॉब की (Rob Key) ने जांच के सख्त से सख्त आदेश दिए हैं.