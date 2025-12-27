क्या वैंकटेस अय्यर को RCB प्लेइंग इलेवन में देगी मौका? अनिल कुंबले ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

Anil Kumble flags selection call on Venkatesh Iyer in RCB’s IPL 2026 plans: दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने अगले साल होने वाले 2026 सीजन के लिए RCB रणनीति पर अपनी राय रखी है, जिसने लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. अनिल कुंबले ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले साल होने वाले IPL के शुरुआती मैच को लेकर 7 करोड़ रुपये में खरीदे गए ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना बेहद ही मुश्किल हो सकता है.

चर्चा के दौरान क्या कुछ बोले अनिल कुंबले

जानकारी के मुताबिक, जियोस्टार पर एक विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि RCB वर्तमान में एक बेहद ही शानदार टीम होने के साथ-साथ एक विजेता टीम है, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 18 सालों के बाद RCB की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम हासिल किया था, जिसके लिए टीम संयोजन के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आप एक विजेता टीम के अंदर संदेह पैदा नहीं करना चाहेंगे”.

सुयश शर्मा का क्यों दिया गया उदाहरण?

उन्होंने RCB को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि टीम ने रवि बिश्नोई जैसे बड़े स्पिनर पर दांव नहीं लगाया ताकि उनके मौजूदा युवा स्पिनर सुयश शर्मा को किसी भी तरह से असुरक्षित महसूस न हो.

कितने में खरीदे गए हैं वेंकटेश अय्य

जानकारी के मुताबकि, वेंकटेश अय्यर को RCB ने हाल ही में हुई मिनी नीलामी में 7 करोड़ में खरीदने का एक बड़ा और साथ ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है. हालाँकि, इससे पहले वे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा थे, जिन्होंने उन्हें 23.75 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन इस साल का सीजन उनके लिए काफी खराब रहा था

इतना ही नहीं, कुंबले न यह तक दावा किया है, कि आने वाले साले में IPL की शुरुआत में RCB की प्लेइंग इलेवन का किसी भी तरह से हिस्सा नहीं रहेंगे. उनके मुताबिक, RCB वर्तमान में सफल कोर ग्रुप को लेकर चलने पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है और साथ ही नए खिलाड़ियों को तुंरत शामिल कर टीम के संतुलन को बिगाड़ने का फिलहाल, उनका किसी भी तरह का कोई मकसद नहीं है.