Home > क्रिकेट > न खेली गेंद, न घुमाया बल्ला… क्रीज पर आते ही अंपायर ने उठा दी उंगली! क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा विकेट

न खेली गेंद, न घुमाया बल्ला… क्रीज पर आते ही अंपायर ने उठा दी उंगली! क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा विकेट

Cricket Bizarre Dismissal: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर बल्लेबाज बोल्ड, कैच या रन आउट होते हैं. हालांकि कई बार बल्लेबाज इस तरह आउट होते हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो पाता है. ऐसे में आज हम आपको क्रिकेट के सबसे अनोखे विकेट के बारे में बताने जा रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 4, 2026 6:03:02 PM IST

क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा विकेट. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा विकेट. (प्रतीकात्मक तस्वीर)


Cricket Bizarre Dismissal: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन 2 बार हिट विकेट हुआ. वह दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जो एक ही सीजन में 2 बार अपने ही बल्ले से हिट विकेट आउट हुए हैं. साईं सुदर्शन जिस तरह आउट हुए, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद की इस तरह कोई आउट होता होगा, लेकिन ऐसा नही हैं.

क्रिकेट में कई अलग-अलग तरह के नियम हैं, जिससे बल्लेबाज अजीबोगरीब तरीके से आउट हो सकते हैं. कुछ ऐसी ही घटना साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में हुई थी. श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) बेहद अनोखे तरीके से आउट हुए थे, जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ था. जानें कैसे हुए थे आउट…

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कैसे आउट हुए थे एंजेलो मैथ्यूज?

साल 2023 के वनडे विश्व कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला गया. इस मैच में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी. बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन गेंदबाजी कर रहे थे. शाकिब अल हसन ने समरविक्रमा को आउट कर दिया, जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. उनके आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर आए, लेकिन वह बिना बैट घुमाए ही आउट हो गए.

दरअसल, जब एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, तो उन्हें पता चला कि उनके हेलमेट का फीता टूटा हुआ है. इसके बाद मैथ्यूज ने डगआउट की तरफ इशारा कर अपने लिए दूसरा हेलमेट मंगाया. इसके बाद टीम का साथी खिलाड़ी हेलमेट लेकर मैदान पर आया, लेकिन कुछ देर की बातचीत के बाद अंपायर ने मैथ्यूज को बल्लेबाजी करने से रोक दिया. अंपायर ने मैथ्यूज को आउट करार देते हुए वापस पवेलियन भेज दिया.

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टाइम आउट दिए गए थे मैथ्यूज

जब अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार देकर वापस जाने के लिए कहा, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया. मैथ्यूज ने अंपायर से थोड़ी देर बहस की. इसके बाद अंपायर ने मैथ्यूज को बताया कि वह टाइम आउट दिया हो गए हैं. बांग्लादेश के गेंदबाज शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज के आउट देने की अपील की थी. यह सुनने के बाद एंजेलो मैथ्यूज गुस्से से लाल हो गए. उन्होंने काफी देर तक मैदान पर अंपायर से बहस की.

किस नियम से मैथ्यूज ने गंवाया विकेट

दरअसल, क्रिकेट के नियम अनुसार, विकेट गिरने के बाद अगले बल्लेबाज को 3 मिनट के भीतर खेलने के लिए तैयार होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो आने वाले बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है.

Tags: Cricket News
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