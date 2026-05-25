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Video: बैटर आगे भागा, लेकिन बैट नहीं… क्रिकेट का सबसे अजीबोगरीब हिट विकेट, वीडियो देख घूम जाएगा दिमाग

Ryan Higgins Hit Wicket Video: टी20 ब्लास्ट 2026 के 11वें मैच का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बल्लेबाज अजीबोगरीब तरीके से हिट विकेट हो जाता है, जिसे देख हर कोई दंग रह जाता है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 25, 2026 5:33:50 PM IST

क्रिकेट का सबसे अजीबोगरीब हिट विकेट.
क्रिकेट का सबसे अजीबोगरीब हिट विकेट.


Ryan Higgins Hit Wicket Video: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर कई बार मजेदार घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, जिससे फैंस का एंटरटेनमेंट होता रहता है. एक ऐसा ही मजेदार नजारा इंग्लैंड में खेले जा रहे टी20 ब्लास्ट 2026 में देखने को मिला है. इस टूर्नामेंट के 11वें मैच में मिडलसेक्स (Middlesex) के स्टार बल्लेबाज रायन हिगिंस (Ryan Higgins) अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए, जिसे देख हर कोई कंफ्यूज हो गया.

दरअसल, क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाज कैच आउट, एलबीडब्ल्यू, क्लीन बोल्ड या रन आउट होते हैं. इसके अलावा कई बार खिलाड़ी हिट विकेट भी जाते हैं, लेकिन रायन हिगिंस ने सबसे अनोखे तरीके अपना विकेट गंवाया. उनके आउट होने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर क्रिकेट फैंस के मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

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कैसे आउट हुए रायन हिगिंस?

यह अनोखी घटना मैच की पहली पारी में मिडलसेक्स की बल्लेबाजी के दौरान 15वें ओवर में देखने को मिली. सरे (Surrey) की ओर से स्टार गेंदबाज टॉम करन गेंदबाजी कर रहे थे. इस ओवर की तीसरी गेंद पर रायन हिगिंस ने बैकफुट ड्राइव खेलने की कोशिश की और रन लेने के लिए भागे. टॉम करन की गेंद रायन हिगिंस के बल्ले से टकराकर थोड़ी दूर पर गिरी, जिस पर उन्होंने एक रन चुराने की कोशिश की. रायन हिगिंस तेजी से रन लेने के लिए भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया. तो उनका बैलेंस बिगड़ गया. रायन के हाथ से बल्ला छूटकर हवा में चला गया और सीधा स्टंप्स पर जाकर गिरा.

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हिट विकेट आउट हुआ बल्लेबाज

रायन हिगिंस का बैट सीधा स्टंप्स पर लगा, जिससे उनकी गिल्लियां बिखर गईं. विपक्षी टीम के अपील पर अंपायर ने तुरंत रायन का आउट दे दिया. बता दें कि क्रिकेट के नियमों के अनुसार, अगर शॉट खेलने के बाद या रन लेते समय बल्लेबाज का बल्ला या शरीर का कोई हिस्सा स्टंप्स से टच होता है, तो उसे हिट विकेट माना जाता है. रायन हिगिंस के इस तरह आउट होने को क्रिकेट के सबसे अनोखे विकेट माना जा रहा है. अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बल्लेबाज के हाथ से बैट छूट जाते हैं, लेकिन वह सीधे स्टंप्स पर नहीं लगते हैं.

किसने जीता मैच?

मैच की बात करें, तो मिडलसेक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 143 रन बनाए. इसके जवाब में सरे ने 18.3 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज कर लिया. सरे के स्टार ऑलराउंडर सैम करन ने 47 गेंदों पर 71 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके दम पर सरे ने 6 विकेट से मैच जीत लिया.

Tags: Cricket Newsviral video
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