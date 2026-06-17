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क्रिकेट का ‘बैड बॉय’ खिलाड़ी, जिसने कोच तक की नहीं मानी बात, फिर बीच टूर्नामेंट में हुई बेइज्जती!

Cricket Bad Boy Player: ऑस्ट्रेलिया का पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स को दुनिया के सबसे बिगड़ैल खिलाड़ियों में गिना जाता था. वह अक्सर टीम मीटिंग से गायब रहते थे और जमकर शराब पीते थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 17, 2026 3:01:37 PM IST

क्रिकेट का सबसे बड़ा 'बैड बॉय' खिलाड़ी!
क्रिकेट का सबसे बड़ा 'बैड बॉय' खिलाड़ी!


Cricket Bad Boy Player: दुनिया के कई खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से ज्यादा करियर के विवादों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. इन्हीं में से एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स थे. उन्हें दुनिया के बिगड़ैल खिलाड़ियों में भी गिना जाता था. वह अपने करियर के दौरान कई बार विवादों में रहे. जब एंड्रयू साइमंड्स अपने अपने होठों पर जिंक लगाकर विशाल शरीर के साथ मैदान पर उतरते थे, तो फैंस की नजरें उन पर बनी रहती थीं.

हालांकि उन्होंने अपनी अतरंगी और गलत हरकतों के कारण खुद का करियर बर्बाद कर लिया. खासकर अनुशासन की कमी और शराब की लत की वजह से एंड्रयू साइमंड्स सबसे ज्यादा बदनाम हुए. इसकी वजह से उन्हें क्रिकेट की दुनिया का बिगड़ैल खिलाड़ी कहा जाता है. जानिए उनके करियर के बड़े विवाद…

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टीम मीटिंग में नहीं रहते थे साइमंड्स

एंड्रयू साइमंड्स अपने करियर के दौरान कई विवादों में फंसे रहे थे. एक विवाद की वजह से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था. दरअसल, यह घटना साल 2008 की है. उस साल ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत का दौरा करना था. इसके लिए टीम मैनेजमेंट ने टीम मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एंड्रयू साइमंड्स उसमें नहीं पहुंचे. एंड्रयू साइमंड्स मीटिंग में न जाकर फिशिंग करने चले गए थे. जब टीम मैनेजमेंट को इसके बारे में पता चला, तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया. एंड्रयू साइमंड्स को टीम से सस्पेंड कर दिया गया. उन्हें भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम से भी बाहर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के 5 ‘बिगड़ैल’ खिलाड़ी, जिनकी अतरंगी हरकतों से खेल हुआ शर्मसार, 2 भारतीय भी लिस्ट में शामिल

बीच टूर्नामेंट से भगाए गए थे साइमंड्स!

एंड्रयू साइमंड्स के करियर का सबसे बड़ा विवाद साल 2009 में हुआ था. यह घटना साल 2009 के टी20 विश्व कप की है, जब एंड्रयू साइमंड्स को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीच टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. विवाद की जड़ एंड्रयू साइमंड्स की शराब की लत थी. टूर्नामेंट के दौरान एक मैच के बाद एंड्रयू साइमंड्स ने खूब शराब पी ली थी. जब टीम मैनेजमेंट को इसके बारे में पता चला, तो उन्हें तुरंत घर वापस भेज दिया गया.

एंड्रयू साइमंड्स का करियर

साल 2022 में एंड्रयू साइमंड्स का ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था. उनके करियर की बात करें, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 1,462 रन बनाए और 24 विकेट हासिल किए. इसके अलावा एंड्रयू साइमंड्स ने वनडे में 198 मुकाबले खेले, जिनमें उनके नाम 5,088 रन और 133 विकेट दर्ज हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में साइमंड्स ने 14 मैच खेले, जिसमें 337 रन बनाए और 8 विकेट चटकाए.

Tags: Cricket News
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