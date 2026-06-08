BAN vs AUS: ट्रेविस हेड-मिचेल मार्श बाहर, नए गेंदबाज को मौका… ऑस्ट्रेलिया की ODI टीम का एलान

BAN vs AUS: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपनी स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. इसके चलते कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. वहीं, टीम की कमान जोश इंग्लिस को सौंपी गई है, जो पाकिस्तान दौरे पर भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) अभी टखने की चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते वह वनडे सीरीज में दिखाई नहीं देंगे. वह सीधे टी20 इंटरनेशनल की तैयारी के लिए ढाका में स्क्वाड से जुड़ेंगे. वहीं, सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis Head) को वनडे और टी20 सीरीज के लिए पर्सनल लीव दी गई है.

इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 25 साल के ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेला है. अब उन्हें वनडे टीम में मौका दिया गया है. टॉड मर्फी को लेग स्पिनर तनवीर संघा की जगह मौका मिला है, जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी से जूझ रहे हैं. इसके चलते तनवीर संघा को पूरे दौरे से बाहर रखा गया है.

गेंदबाजी में किए गए बड़े बदलाव

ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश दौरे के लिए अपनी गेंदबाजी में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वारशुइस की टीम में वापसी हुई है. इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी के बाद बिली स्टेनलेक और राइली मेरेडिथ को स्क्वाड से बाहर करना पड़ा है. हालांकि, राइली मेरेडिथ टी20 सीरीज के लिए टीम के साथ बने रहेंगे.

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ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश ODI-T20 सीरीज का शेड्यूल

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जो 14 तक खेली जाएगी. इसके बाद 17 जून से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी, जो 21 जून तक चलेगी.

बांग्लादेश वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: जोश इंग्लिस (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट, मैट शॉर्ट, एडम जैम्पा.

बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, राइली मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, एडम जैम्पा.