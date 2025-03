चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में ‘बुलेट थ्रो’ से मचाया धमाल, बेस्ट फील्डर का मेडल जीतकर बना हीरो!

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारतीय टीम ने हर मैच के बाद अपने सर्वश्रेष्ठ फील्डर को मेडल देकर सम्मानित करने की परंपरा अपनाई। इस कड़ी में फाइनल मुकाबले के बाद भी एक खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया। भारतीय टीम के फील्डिंग कोच ने इस पहल की सराहना करते हुए विजेता खिलाड़ी की जमकर तारीफ की।

रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भी यह मेडल दिया गया। भारतीय फील्डिंग कोच टी दिलीप ने इस बार के विजेता की घोषणा से पहले कप्तान रोहित शर्मा की भी सराहना की और उन्हें भी इस पुरस्कार के लिए एक मजबूत दावेदार बताया। इसके अलावा, उन्होंने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी प्रशंसा की।

आखिरकार, बेस्ट फील्डिंग मेडल का सम्मान रवींद्र जडेजा को मिला। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने जडेजा की शानदार फील्डिंग की तारीफ करते हुए उन्हें मेडल पहनाया। जडेजा ने भी इस सम्मान को पाकर खुशी जताई और दिलीप को गले लगा लिया। कोच ने खासतौर पर जडेजा के तेज मूवमेंट और सटीक थ्रो की प्रशंसा की, जिससे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन किया।

हालांकि, फाइनल मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग पूरी तरह से परफेक्ट नहीं रही। मैच के दौरान कई कैच छूटे, जिसमें प्रमुख रूप से मोहम्मद शमी से उनकी ही गेंद पर कैच छूट गया। इसके अलावा, श्रेयस अय्यर भी एक अहम कैच नहीं पकड़ सके। कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल से भी मौके हाथ से फिसले। हालांकि, इन गलतियों के बावजूद भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में जीत हासिल की।

