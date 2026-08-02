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Commonwealth Games 2026: हमारा नॉर्थ ईस्ट कहां है? ग्लासगो में भारतीय रेस्टोरेंट में गलत मैप देख लवलीना बोरगोहेन भड़कीं

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली बॉक्सिंग टीम के लिए एक सेलिब्रेशन डिनर के दौरान, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो के एक पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट में दिखाए गए इंडिया के गलत मैप की ओर इशारा किया.

By: Shristi S | Published: August 2, 2026 7:03:51 PM IST

ग्लासगो में भारतीय रेस्टोरेंट में गलत मैप देख लवलीना बोरगोहेन भड़कीं
ग्लासगो में भारतीय रेस्टोरेंट में गलत मैप देख लवलीना बोरगोहेन भड़कीं


Lovlina Borgohain on Incorrect Indian Map: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (Commonwealth Games 2026) में भारत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली बॉक्सिंग टीम के लिए एक सेलिब्रेशन डिनर के दौरान, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो के एक पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट में दिखाए गए इंडिया के गलत मैप की ओर इशारा किया.

लवलीना ने टीम के एक इंडियन रेस्टोरेंट, मिस्टर सिंह्स इंडिया द होम ऑफ करी के विज़िट के दौरान अपनी निराशा ज़ाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि रेस्टोरेंट के नैपकिन पर छपे इंडिया के मैप, और रेस्टोरेंट के बाहर दिखाए गए मैप में नॉर्थईस्ट शामिल नहीं था.

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इंडिया के मैप में, हमारा नॉर्थ ईस्ट गायब- लवलीना बोरगोहेन 

असमिया बॉक्सर ने कहा प्लीज़ इसे गलत तरीके से न लें. मुझे इससे थोड़ा दुख हुआ. इंडिया के मैप में, हमारा नॉर्थ ईस्ट गायब है. हां, बाहर भी, जो मैप दिखाया गया है, उसमें नॉर्थ ईस्ट को काट दिया गया है. नॉर्थ ईस्ट से होने के नाते, इससे हमें सच में दुख होता है. मैं बस इतना ही कहना चाहती थी. प्लीज़ अगली बार इस बात का ध्यान रखें. बहुत-बहुत धन्यवाद. 

यूजर्स के रिएक्शन

यह वीडियो तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है, जिस पर कई रिएक्शन आ रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा एक बॉक्सर होने के नाते उसने जिस तरह से अपनी बात रखी, उसका आक्रामक रवैया, और हम जिन्होंने कुछ नहीं किया, चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं कितना गुस्सा है.

एक और यूज़र ने कमेंट किया फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को यहां आना चाहिए. एक तीसरे यूज़र ने कहा आपने तो बस लोगों का दिल जीत लिया. यह रेस्टोरेंट, जो सालों से स्कॉटलैंड आने वाली भारतीय स्पोर्ट्स टीमों और बड़े लोगों को होस्ट करने के लिए जाना जाता है, ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया था. यह घटना उसी दिन हुई जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में रिकॉर्ड सात गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था.

देखें वीडियो

महिला टीम ने पांच गोल्ड मेडल के साथ बढ़त बनाई. प्रीति पवार, जैस्मीन लैम्बोरिया, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी और प्रिया घनघस सभी ने अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में पोडियम पर टॉप किया. पुरुषों के मुकाबले में, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने दो और गोल्ड मेडल जीतकर भारत के बॉक्सिंग टाइटल्स की संख्या सात कर दी, जो इन गेम्स में देश का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है.

लवलीना भारत के खाते में एक और गोल्ड जोड़ने से चूक गईं, महिलाओं के 70kg के फाइनल में एम्मा-सू ग्रीनट्री से 4-1 से हारकर उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.

Tags: Commonwealth Games 2026Lovlina Borgohain
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