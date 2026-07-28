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Commonwealth Games 2026 Medal Tally: मीराबाई का तीसरा गोल्ड, भारत ने कॉमनवेल्थ में लगा दी आग; ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड को दी करारी टक्कर

Commonwealth Games 2026 India Medal Full Winners List : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने मेडल टेबल में मजबूत जगह बनाई है. मीराबाई चानू के तीसरे गोल्ड सहित वेटलिफ्टिंग, शूटिंग और बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कई मेडल बरसाए. अनुभवी व उभरते एथलीट भारत का जज्बा दिखा रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 28, 2026 12:35:50 PM IST

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इंडिया मेडल विनर्स की पूरी लिस्ट
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इंडिया मेडल विनर्स की पूरी लिस्ट


Commonwealth Games 2026 India Medal Full Winners List : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टेबल में भारत ने अपनी जगह मजबूत बना कर रखी है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को टक्कर देते हुए भारतीय एथलीटों ने मेडल की बरसात कर दी है. वेटलिफ्टिंग, शूटिंग और बॉक्सिंग समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर कमाल कर दिया है. खासकर वेटलिफ्टिंग स्टार मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. भारतीय जज्बा और मेहनत एक बार फिर साबित कर रही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत कोई कमजोर टीम नहीं है. 

भारत के हिस्से में कई मेडल 

भारत के अनुभवी चैंपियन लगातार गेम्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ एक उभरते हुए एथलीट के तौर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, जिससे टीम को काफी हिम्मत मिली है. इन्हीं जबरदस्त प्रदर्शनों के साथ भारत के हिस्से में कई मेडल आ चुके हैं.

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीटों की अपडेटेड लिस्ट यहां देखें:

स0; 1 एथलीट इवेंट मेडल
1 झंडू कुमार पैरा पावरलिफ्टिंग मेन्स हैवीवेट ब्रॉन्ज़
2 मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग विमेंस गोल्ड
3 ऋषिकांत सिंह वेटलिफ्टिंग मेन्स सिल्वर
4 राजा मुथुपंडी वेटलिफ्टिंग मेन्स सिल्वर
5 शर्मिला धनकर पैरा एथलेटिक्स विमेंस शॉट पुट F57 गोल्ड
6 ज्ञानेश्वरी यादव वेटलिफ्टिंग 53kg सिल्वर 
7 सर्वेश कुशारे एथलेटिक्स मेन्स हाई जं सिल्वर 
8 वल्लूरी अजय बाबू वेटलिफ्टिंग मेन्स सिल्वर 
9 बिंद्यारानी देवी वेटलिफ्टिंग 58kg ब्रॉन्ज़
10 शिल्पा के शायला पैरा एथलेटिक्स विमेंस शॉट पुट F57 ब्रॉन्ज़

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