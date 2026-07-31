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Commonwealth Games 2026 India Medal Tally: कॉमनवेल्थ में भारतीय एथलीट्स का जलवा, अब तक झटके 17 मेडल; देखें पूरी लिस्ट

Commonwealth Games 2026 India Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है. मीराबाई चानू की गोल्ड हैट्रिक से लेकर नीरज चोपड़ा की अगुवाई तक, जानिए भारत के अब तक के 17 मेडल और विजेताओं की पूरी लिस्ट.

By: Shivani Singh | Published: July 31, 2026 6:37:49 PM IST

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चानू की गोल्ड हैट्रिक से लेकर नीरज चोपड़ा की अगुवाई तक, जानिए भारत के अब तक के 17 मेडल और विजेताओं की पूरी लिस्ट.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चानू की गोल्ड हैट्रिक से लेकर नीरज चोपड़ा की अगुवाई तक, जानिए भारत के अब तक के 17 मेडल और विजेताओं की पूरी लिस्ट.


स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल 122 भारतीय एथलीट पदक और पोडियम पर अपनी जगह बनाने की होड़ में हैं. ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत आठ सक्षम (एबल-बॉडी) खेलों एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, बाउल्स, बॉक्सिंग, जूडो, तैराकी, ट्रैक साइकलिंग और वेटलिफ्टिंग के साथ-साथ पांच एकीकृत पैरा स्पर्धाओं पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइकलिंग और 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल  में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है.

मुक्केबाजी में महिलाओं की 75 किग्रा श्रेणी में क्वार्टर फाइनल में ‘बाय’ मिलने के साथ ही लवलीना बोरगोहेन का पदक पक्का हो गया है, क्योंकि बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है. हालांकि, आधिकारिक पदक तालिका में नाम दर्ज होने से पहले लवलीना की पूरी कोशिश इस पदक को स्वर्ण में बदलने की होगी.

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पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर झंडू कुमार ने ग्लासगो 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खोला. वहीं, वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में स्नैच में नया गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक हासिल कर राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक जीतने वाले पहले सक्षम भारतीय बने. दूसरी ओर, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया और इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों के खिताब की अपनी हैट्रिक भी पूरी की. राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत अब तक कुल 17 पदक (3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य) जीत चुका है.

राष्ट्रमंडल खेल 2026: भारत के पदक विजेता

क्र. सं एथलीट स्पर्धा (Event) खेल (Sport) पदक
1 झंडू कुमार, पुरुष हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग कांस्य (Bronze)
2 ऋषिकांत सिंह पुरुष 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत (Silver)
3 मीराबाई चानू महिला 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग स्वर्ण (Gold)
4 मुथुपंडी राजा पुरुष 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत (Silver)
5 ज्ञानेश्वरी यादव महिला 53 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत (Silver)
6 बिंद्यारानी देवी महिला 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग कांस्य (Bronze)
7 शर्मिला धनखड़ महिला शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण (Gold)
8 सर्वेश कुशारे पुरुष हाई जंप एथलेटिक्स रजत (Silver)
9 शिल्पा के शैला महिला शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक्स कांस्य (Bronze)
10 वल्लुरी अजया बाबू पुरुष 79 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत (Silver)
11 हरजिंदर कौर महिला 69 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत (Silver)
12 गुलवीर सिंह पुरुष 10000 मीटर एथलेटिक्स रजत (Silver)
13 मुरली श्रीशंकर पुरुष लॉन्ग जंप एथलेटिक्स रजत (Silver)
14 दिलीप गावित पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण (Gold)
15 मोहम्मद बासिल पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स रजत (Silver)
16 लवप्रीत सिंह पुरुष +110 किग्रा वेटलिफ्टिंग रजत (Silver)
17 सीमा कलीरामना महिला डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स कांस्य (Bronze)22

गोल्ड कोस्ट 2018 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा स्कॉटलैंड में 32 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल की अगुवाई कर रहे हैं और उनका लक्ष्य भारत की पदक तालिका में अपना योगदान देना होगा. चोट के कारण बर्मिंघम 2022 में अपने खिताब का बचाव न कर पाने वाले भारत के इस स्टार जैवलिन थ्रोअर को इस बार अपना ताज वापस हासिल करने की पूरी उम्मीद होगी.

राष्ट्रमंडल खेल 2026: खेल के अनुसार भारत की पदक तालिका

खेल (Sport) स्वर्ण (Gold) रजत (Silver) कांस्य (Bronze) कुल (Total)
एथलेटिक्स (Athletics) 0 3 1 4
पैरा एथलेटिक्स (Para athletics) 2 1 1 4
वेटलिफ्टिंग (Weightlifting) 1 6 1 8
पैरा पावरलिफ्टिंग (Para powerlifting) 0 0 1 1
कुल (Total) 3 10 4 17

ग्लासगो खेलों से पहले, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के 18 संस्करणों में कुल 564 पदक जीते थे. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत इस चार साल में एक बार होने वाले खेल महाकुंभ के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथा सबसे सफल देश रहा है.

ग्लासगो 2026 में भारत का यह 19वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजन है, जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी. पिस्तौल निशानेबाज जसपाल राणा 15 पदकों (9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य) के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे सफल एथलीटों की सूची में शीर्ष पर हैं. निशानेबाजी भारत की राष्ट्रमंडल खेल पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान देने वाला खेल रहा है, हालांकि गोल्ड कोस्ट 2018 के बाद से यह खेल इसका हिस्सा नहीं रहा है.

भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नई दिल्ली 2010 में देखने को मिला था, जहाँ मेजबान भारत ने 101 पदक (39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य) जीतकर तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था. राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का यह अब तक का सबसे बेहतरीन स्थान है और यह एकमात्र मौका था जब भारत ने 100 से अधिक पदक जीते थे.

बर्मिंघम 2022 में भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था. हालांकि, ग्लासगो के इस संक्षिप्त (छोटे) खेल कार्यक्रम में बर्मिंघम के नौ खेलों को हटा दिया गया है, जिनमें कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी शामिल हैं—जिन्होंने उस समय कुल 61 में से 25 पदकों का योगदान दिया था.

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