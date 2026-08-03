Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती, मिला सिर्फ एक मेडल; कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे शहबाज

Commonwealth Games 2026: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती झेलनी पड़ी. भारत ने इस बड़े इवेंट में कुल 39 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. पाकिस्तान को सिर्फ एक मेडल मिला. पाकिस्तानी एथलीट्स ने ज़ीरो गोल्ड और ज़ीरो सिल्वर मेडल जीते. इसके अलावा, बांग्लादेश अपना खाता भी नहीं खोल पाया. बांग्लादेश के खिलाड़ी इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल नहीं जीत पाए.

पाकिस्तान ने जीता सिर्फ एक मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. ग्लासगो में हुए इस बड़े इवेंट में पाकिस्तान के कुल 21 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, फिर भी वे सिर्फ एक मेडल ही जीत पाए. दूसरी ओर, बांग्लादेश अपना खाता भी नहीं खोल पाया.

पाकिस्तान 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीत पाया. यह 36 सालों में पाकिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन था, जिससे देश के स्पोर्ट्स सिस्टम पर गंभीर सवाल उठे. पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार, जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम बिना मेडल के खाली हाथ घर लौट आए.

पाकिस्तानी महिला एथलीट ने देश की बचाई इज्जत

पाकिस्तान की महिला बॉक्सर फातिमा ज़हरा ने ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में 60 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर देश की इज्जत बचाई. नहीं तो, बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी अपना खाता नहीं खोल पाता.

भारत चमका, 39 मेडल जीते

ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा. भारत 39 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा. भारत के 122 सदस्यों वाले दल ने 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते. भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड सात गोल्ड मेडल और कुल 10 मेडल जीते.