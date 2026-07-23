कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू… पहले दिन एक्शन में भारत के ये खिलाड़ी, जानें कब-कहां देख सकेंगे लाइव

Commonwealth Games 2026 India Schedule: स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में 23 जुलाई यानी गुरुवार से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शुभारंभ हो रहा है. इसमें करीब 3,000 खिलाड़ी 74 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 खेलों में 215 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे. भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए 125 सदस्यीय दल भेजा है. इसमें ओलंपिक स्टार नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे कई खिलाड़ी शामिल हैं, जिनसे मेडल जीतने की ज्यादा उम्मीदें हैं. भारत 19वीं बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहा है. साल 2002 से लगातार भारत ने मेडल टेबल में टॉप-5 में अपनी जगह बनाई है. इतना ही नहीं, पिछले 6 एडिशन में भारत ने हर बार कम से कम 50 मेडल्स जीते हैं. ऐसे में एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें होंगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले दिन भारत का पूरा शेड्यूल क्या होगा.

कहां खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है, जो 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में खेला जाएगा. इस बार पूरे टूर्नामेंट

में सिर्फ 10 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

पहले दिन भारत के मुकाबले

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पहले दिन भारत का अभियान शाम को रूपा रानी तिर्की और पिंकी के माल्टा की कोनी और रेबेका रिक्सन के खिलाफ महिला युगल (सेक्शनल प्ले) स्पर्धा से शुरू होगा. बता दें कि भारतीय जोड़ी उस ऐतिहासिक महिला चौकड़ी टीम का हिस्सा थी, जिसने बर्मिंघम 2022 में लॉन बाउल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता था. इसके बाद विश्व के 21वें नंबर के खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल पुरुष एकल वर्ग में कनाडा के रयान बेस्टर के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. विश्व बाउल्स हॉल ऑफ फेम में शामिल और मौजूदा पुरुष एकल विश्व चैंपियन बेस्टर लगातार सातवीं बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे हैं.

भारत के पहले दिन का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

दोपहर 2:00 बजे: लॉन बाउल्स – मेन्स सिंगल्स ग्रुप स्टेज (पहला दिन)

दोपहर 2:00 बजे: लॉन बाउल्स – वुमेन्स पेयर्स ग्रुप स्टेज (पहला दिन)

रात 10:30 बजे: भव्य ओपनिंग सेरेमनी

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल पर किया जाएगा. इसके अलावा ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. वहीं, डीडी स्पोर्ट्स पर आप इन खेलों का फ्री में लुत्फ उठा सकेंगे.