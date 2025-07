IND VS ENG Lord Test: वाशिंगटन सुंदर के जो रूट को आउट करने पर क्यों भड़के कोच गंभीर, Video हुआ वायरल…जाने क्या है पूरा मामला?

Gautam Gambhir Viral Video: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर रविवार दोपहर इंग्लैंड की दूसरी पारी के 43वें ओवर की चौथी गेंद पर स्पिन गेंदबाज़ी करने वाले ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर द्वारा जो रूट के डिफेंस को भेदकर उनके स्टंप उखाड़ने के बाद बेहद उत्साहित हो गए। रूट रविवार को मेज़बान टीम के लिए अच्छी लय में दिख रहे थे और उन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ पाँचवें विकेट के लिए 67 रन जोड़े थे, लेकिन वह सुंदर की जादुई गेंद को समझ नहीं पाए और खेल गए।

पहली पारी में 199 गेंदों पर 104 रन बनाने वाले रूट का विकेट लेने के बाद, भारतीय खिलाड़ियों ने जोश में जश्न मनाया, लेकिन सबसे ख़ास बात लॉर्ड्स की बालकनी से गंभीर की प्रतिक्रिया थी।

इंटरनेट पर वायरल हो रही कई तस्वीरों और वीडियो में गंभीर को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। गंभीर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है। वहीं, कई लोग लॉर्ड्स टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का श्रेय गौतम गंभीर को दे रहे हैं और उनके टीम चयन की भी तारीफ कर रहे हैं।

Now nobody will give credit to Gautam Gambhir for selecting Washington Sundar#ENGvIND #INDvENG pic.twitter.com/DUploximLT

— Ankith Shetty (@AnkithS37681505) July 13, 2025