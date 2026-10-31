भारत के पहले टेस्ट कप्तान, जिन्होंने दुनिया को दिखाई भारतीय क्रिकेट की ताकत, नदी के पार मारा था छक्का!

CK Nayudu Birth Anniversary: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने अपने खेल से अलग पहचान बनाई है. हालांकि कुछ दिग्गज खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को पहचान दिलाने में मदद की. हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व दिवंगत कप्तान कोट्टारी कनकैया नायडू की, जिन्हें पूरी दुनिया सीके नायडू के नाम से जानती है. सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे. उन्होंने 36 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था और पहली टेस्ट कप्तान बने थे.उस दौर में वह भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे, जिनके बल्ले से निकला एक छक्का स्टेडियम की सीमा पार की नदी के दूसरी तरफ जाकर गिरा था.

आज (31 अक्टूबर) सीके नायडू की 131वीं जयंती है. उनका जन्म 31 अक्टूबर 1895 को नागपुर में हुआ था. वह बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे. सिर्फ 7 साल की उम्र में सीके नायडू ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. हालांकि, भारत के लिए डेब्यू करने में उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा.

1932 में बने पहले टेस्ट कप्तान

सीके नायडू का भारत के लिए खेलने का सपना साल 1932 में पूरा हुआ, जब भारतीय टीम पहली बार इंग्लैंड मे टेस्ट खेलने के लिए पहुंची. उस समय सीके नायडू की उम्र 36 साल थी. इस ऐतिहासिक मुकाबले में सीके नायडू को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई. इसी के साथ वह भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान बन गए.

भारतीय टीम ने जून 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. इस मुकाबले में सीके नायडू ने बल्लेबाज के तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी. मैच के दौरान फील्डिंग करते समय उनके हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा. दर्द से कराहते हुए सीके नायडू ने पहली पारी में 40 रन बनाए. वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने बल्लेबाज रहे. हालांकि भारतीय टीम को इस टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था.

नदी पार जड़ दिया था छक्का

भारतीय दिग्गज कप्तान सीके नायडू अपने दौर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते थे. उनकी पास लंबे-लंबे छक्के लगाने की काबिलियत थी. इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक मैच में नदी के पार सिक्स लगा दिया था. साल 1932 में भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर वारविकशर के खिलाफ एक मुकाबले में सीके नायडू ने 162 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी के दौरान से उन्होंने भारतीय टीम को मुश्किल से बचाया था. सीके नायडू ने इस पारी में 6 छक्के लगाए थे. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा छक्का लगाया था, जो मैदान और स्टेडियम की सीमा पार करते हुए पास से गुजर रही नदी के दूसरी तरफ जा गिरी थी.

सीके नायडू का करियर

सीके नायडू को टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए ज्यादा लंबे समय तक खेलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने सिर्फ 7 टेस्ट खेले, जिसमें 350 रन बनाए. हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीके नायडू ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने फर्स्ट क्लास में 207 मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 35.94 की औसत से 11,825 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 26 शतक और 58 अर्धशतक आए. इसके अलावा उन्होंने गेंद से 411 विकेट भी चटकाए.

सीके नायडू के सम्मान में BCCI देती है खास अवॉर्ड

सीके नायडू ने 14 नवंबर 1967 को सीके नायडू ने दुनिया को अलविदा कह दिया. हालांकि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साल 2006 में उनके सम्मान में सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड शुरू किया. इस पुरस्कार के जरिए भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक योगदान देने वाले दिग्गजों को सम्मानित किया जाता है.