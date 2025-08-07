Home > खेल > IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा

IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा

Chris Woakes Apologise Rishabh Pant:  दरअसल चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन क्रिस वोक्स की गेंदबाज़ी पर ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई थी। ऋषभ पंत इंग्लिश तेज़ गेंदबाज़ की एक गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और गेंद उनके पैर में लग गई। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 7, 2025 14:42:00 IST

Chris Woakes Apologise Rishabh Pant
Chris Woakes Apologise Rishabh Pant

Chris Woakes on Rishabh Pant: भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5 मैचों का टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। इस टेस्ट सीरीज के दौरान भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत चोटिल हो गए। वहीं इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को भी हाथ में चोट लगी। जहां पंत के पैर में चौथे टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी। वहीं वोक्स को पांचवे मैच में फ़ील्डिंग के दौरान कंधे में चोट लगी थी।। अब जब टेस्ट खत्म हो गया है तब इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने हैरान करने वाला खुलासा किया है जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया। 

इस वजह से हुई क्रिस वोक्स की तारीफ

दरअसल चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन क्रिस वोक्स की गेंदबाज़ी पर ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई थी। ऋषभ पंत इंग्लिश तेज़ गेंदबाज़ की एक गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और गेंद उनके पैर में लग गई। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह चोट काफी बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद ऋषभ पंत खेल के दूसरे दिन बल्लेबाज़ी करने आए और अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य अर्धशतकीय पारी खेली। पाँचवें टेस्ट मैच में इंग्लिश खिलाड़ी के कंधे में चोट लग गई थी। हालांकि, इसके बावजूद वह एक हाथ से बल्लेबाजी करने आए, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई। 

Mohammed Siraj: इंग्लैंड के बाद ICC रैंकिंग में भी दिखा मियां मैजिक का जलवा, लगाई बड़ी छलांग

क्रिस वोक्स ने पंत को लेकर कही ये बात

द गार्जियन से बात करते हुए क्रिस वोक्स ने कहा, “मैंने देखा कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर सैल्यूट इमोजी के साथ मेरी तस्वीर डाली थी, तो मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें लिखा था कि उम्मीद है सब ठीक होगा और उन्होंने मुझे जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं भी दीं। उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। मैंने उनसे उनके टूटे पैर के लिए माफ़ी भी मांगी। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है।”

IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

2-2 के बराबरी पर खत्म हुआ सीरीज

इंग्लैंड और भारत के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ पर समाप्त हुई। इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता जबकि दूसरा भारत ने जीता। तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने जीता जबकि चौथा ड्रॉ रहा। पाँचवाँ और अंतिम टेस्ट मैच भारत ने जीता।

Duck In Odi Debut: डेब्यू मुकाबले में शून्य पर हुए आउट, फिर धराशायी कर दिए क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड, नाम सुनते ही थरथरा जाते थे…

Tags: Chris WoakesIND vs ENGrishabh pant
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025
IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा
IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा
IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा
IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?