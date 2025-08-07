IND VS ENG: इंग्लैंड के जिस खिलाड़ी को हर शख्स ने ठोका सलाम, ऋषभ पंत के सामने झुका वो स्टार ऑलराउंडर, खुद ही किया खुलासा

Chris Woakes on Rishabh Pant: भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5 मैचों का टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। इस टेस्ट सीरीज के दौरान भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत चोटिल हो गए। वहीं इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को भी हाथ में चोट लगी। जहां पंत के पैर में चौथे टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी। वहीं वोक्स को पांचवे मैच में फ़ील्डिंग के दौरान कंधे में चोट लगी थी।। अब जब टेस्ट खत्म हो गया है तब इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने हैरान करने वाला खुलासा किया है जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया।

इस वजह से हुई क्रिस वोक्स की तारीफ

दरअसल चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन क्रिस वोक्स की गेंदबाज़ी पर ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई थी। ऋषभ पंत इंग्लिश तेज़ गेंदबाज़ की एक गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और गेंद उनके पैर में लग गई। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह चोट काफी बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद ऋषभ पंत खेल के दूसरे दिन बल्लेबाज़ी करने आए और अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य अर्धशतकीय पारी खेली। पाँचवें टेस्ट मैच में इंग्लिश खिलाड़ी के कंधे में चोट लग गई थी। हालांकि, इसके बावजूद वह एक हाथ से बल्लेबाजी करने आए, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई।

क्रिस वोक्स ने पंत को लेकर कही ये बात

द गार्जियन से बात करते हुए क्रिस वोक्स ने कहा, “मैंने देखा कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर सैल्यूट इमोजी के साथ मेरी तस्वीर डाली थी, तो मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें लिखा था कि उम्मीद है सब ठीक होगा और उन्होंने मुझे जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं भी दीं। उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। मैंने उनसे उनके टूटे पैर के लिए माफ़ी भी मांगी। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है।”

2-2 के बराबरी पर खत्म हुआ सीरीज

इंग्लैंड और भारत के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ पर समाप्त हुई। इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता जबकि दूसरा भारत ने जीता। तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने जीता जबकि चौथा ड्रॉ रहा। पाँचवाँ और अंतिम टेस्ट मैच भारत ने जीता।