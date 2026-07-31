20 साल की उम्र में डेब्यू, टेस्ट में पहली ही बॉल पर लगाया छक्का, आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड…

क्रिस गेल ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में की थी और बाद में दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई. मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के डेब्यू कर रहे गेंदबाज सोहाग गाज़ी की पहली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग-ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया. इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड हमेशा के लिए उनके नाम दर्ज हो गया. आज तक कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है.
गेल ने बटोरे थे 18 रन
गेल ने सिर्फ पहली गेंद पर ही नहीं, बल्कि पूरे पहले ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी की. उन्होंने उस ओवर में कुल 18 रन बटोरे, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल था. हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और वह 24 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल थे.