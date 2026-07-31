20 साल की उम्र में डेब्यू, टेस्ट में पहली ही बॉल पर लगाया छक्का, आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड…

गेल ने बटोरे थे 18 रन

गेल ने सिर्फ पहली गेंद पर ही नहीं, बल्कि पूरे पहले ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी की. उन्होंने उस ओवर में कुल 18 रन बटोरे, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल था. हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और वह 24 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल थे.

वेस्टइंडीज ने बनाए थे 527 रन

दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत में महंगे साबित हुए सोहाग गाज़ी ने शानदार वापसी करते हुए क्रिस गेल का विकेट भी हासिल किया. गाज़ी ने अपनी डेब्यू टेस्ट पारी में तीन विकेट झटके, लेकिन गेल का रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 527/4 का बड़ा स्कोर बनाकर पारी घोषित की.

आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

साल 1877 में शुरू हुए टेस्ट क्रिकेट के बाद से अब तक हजारों मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज टेस्ट मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड नहीं दोहरा सका है. क्रिस गेल ने अपने करियर में टेस्ट क्रिकेट में 98 छक्के लगाए और वह इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उनका यह अनोखा रिकॉर्ड आज भी अटूट है और आने वाले वर्षों में इसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती माना जाएगा.