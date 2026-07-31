Home > क्रिकेट > 20 साल की उम्र में डेब्यू, टेस्ट में पहली ही बॉल पर लगाया छक्का, आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड…

20 साल की उम्र में डेब्यू, टेस्ट में पहली ही बॉल पर लगाया छक्का, आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड…

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने 13 नवंबर 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास रच दिया था. टेस्ट क्रिकेट के 136 साल के इतिहास में यह कारनामा करने वाले वह अब तक इकलौते बल्लेबाज हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 31, 2026 12:27:13 PM IST

गेल के नाम है शानदार रिकॉर्ड.
गेल के नाम है शानदार रिकॉर्ड.


Cricketer who Hits six in 1st Ball of Test Match: क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें सालों बाद भी कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया है. ऐसा ही एक अनोखा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम दर्ज है. 13 नवंबर 2012 को बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए टेस्ट मैच में गेल ने मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर इतिहास रच दिया. टेस्ट क्रिकेट के 136 साल के इतिहास में वह ऐसा करने वाले पहले और अब तक इकलौते बल्लेबाज हैं.

क्रिस गेल ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में की थी और बाद में दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई. मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के डेब्यू कर रहे गेंदबाज सोहाग गाज़ी की पहली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग-ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया. इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड हमेशा के लिए उनके नाम दर्ज हो गया. आज तक कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है.

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गेल ने बटोरे थे 18 रन

गेल ने सिर्फ पहली गेंद पर ही नहीं, बल्कि पूरे पहले ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी की. उन्होंने उस ओवर में कुल 18 रन बटोरे, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल था. हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और वह 24 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल थे.

वेस्टइंडीज ने बनाए थे 527 रन

दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत में महंगे साबित हुए सोहाग गाज़ी ने शानदार वापसी करते हुए क्रिस गेल का विकेट भी हासिल किया. गाज़ी ने अपनी डेब्यू टेस्ट पारी में तीन विकेट झटके, लेकिन गेल का रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 527/4 का बड़ा स्कोर बनाकर पारी घोषित की.
20 साल की उम्र में डेब्यू, टेस्ट में पहली ही बॉल पर लगाया छक्का, आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड…

आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

साल 1877 में शुरू हुए टेस्ट क्रिकेट के बाद से अब तक हजारों मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज टेस्ट मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड नहीं दोहरा सका है. क्रिस गेल ने अपने करियर में टेस्ट क्रिकेट में 98 छक्के लगाए और वह इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उनका यह अनोखा रिकॉर्ड आज भी अटूट है और आने वाले वर्षों में इसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती माना जाएगा.

Tags: chris gayle
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