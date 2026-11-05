World Record: 5 पारी, 834 रन… चिन्मय सुतार ने रणजी ट्रॉफी में मचाया तलहका, तोड़ा 103 साल पुराना रिकॉर्ड

Chinmay Sutar World Record: मिजोरम के स्टार बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने घरेलू क्रिकेट में तहलका मचाया हुआ है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2026-27 में मिजोरम की ओर से खेलते हुए बड़ा इतिहास रच दिया है. 29 साल के बल्लेबाज ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में नाबाद 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. अब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 175 रनों की शानदार पारी खेली है. इसी के साथ उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो पिछले 100 सालों से अटूट था. दरअसल, चिन्मय सुतार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रणजी ट्रॉफी 2026-27 के सीजन में चिन्मय सुतार ने अपना डेब्यू किया. वह इस सीजन सिर्फ 4 मैच की 5 पारियों में 834 रन बना चुके हैं.

सुतार ने तोड़ा 103 साल पुराना रिकॉर्ड

चिन्मय सुतार ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया के बिल पोंसफोर्ड का 103 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा दिया है. पोंसफोर्ड ने साल 1921 से 1923 के दौरान 5 पारियों में सबसे ज्यादा 724 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. यह रिकॉर्ड 103 सालों तक कायम रहा, लेकिन अब सुतार ने इसे तोड़ दिया है.

दिलचस्प बात यह है कि अगर चिन्मय सुतार (Chinmay Sutar) अपनी अगली पारी में कोई भी रन नहीं बनाते हैं, तो भी वह 107 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. दरअसल, चिन्मय सुतार ने शुरुआती 5 मैचों में ही 834 रन बना दिए हैं, जबकि कोई बल्लेबाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआती 6 पारियों में भी इतने रन नहीं बना पाया है. फिलहाल यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के बशीर शाह के नाम दर्ज है. उन्होंने फर्स्ट क्लास में शुरुआती 6 पारियों में 831 रन बनाए थे. हालांकि चिन्मय सुतार अगली पारी में मैदान पर उतरते ही इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

कौन हैं चिन्मय सुतार?

29 साल के चिन्मय सुतार मुंबई के स्टार युवा बल्लेबाज हैं. वह मिजोरम से पहले मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते थे. वह भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर चुके हैं. हालांकि मुंबई की सीनियर टीम में उन्हें मौके नहीं मिल पा रहे थे. इसकी वजह से चिन्मय सुतार ने मिजोरम का रुख किया. अभ मिजोरम के लिए चिन्मय सुतार लगातार रन बना रहे हैं. उन्होंने मिजोरम के लिए मणिपुर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था. पहले मैच में उन्होंने 35 और 99 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद अगले ही मैच में चिन्मय ने नागालैंड के खिलाफ नाबाद 400 रन ठोककर इतिहास रच दिया.

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रणजी ट्रॉफी 2026-27 में सबसे ज्यादा रन

चिन्मय सुतार रणजी ट्रॉफी 2026-27 में लगातार रन बना रहे हैं. इस सीजन वह अभी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2026-27 में अभी तक 4 मैच में 208.50 की बेहतरीन औसत के साथ 834 रन बनाए हैं. चिन्मय सुतार जिस तरह से घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं, अगर वो लंबे समय तक अपने इस फॉर्म को जारी रख पाए, तो टीम इंडिया में एंट्री के लिए दावा भी ठोक सकते हैं.