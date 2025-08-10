Home > खेल > ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Virat Kohli: छत्तीसगढ़ के एक युवक को मिला भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार का पुराना सिम नंबर, जिसके बाद विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से कॉल आने लगे। जानिए इस अनोखे मामले की पूरी कहानी और कैसे पुलिस की मदद से नंबर वापस मिला।

Published By: Shivani Singh
Published: August 10, 2025 15:55:18 IST

ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Virat Kohli: छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर इन दिनों सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। यह मामला गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के माडागांव गांव का है, जहां एक साधारण युवक को क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों से कॉल आने लगे। इन कॉल्स में कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे।

कैसे शुरू हुआ मामला?

21 वर्षीय मनीष बीसी नामक युवक ने 28 जून को जियो का एक नया सिम कार्ड खरीदा। यह सिम पहले भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल न होने की वजह से यह नंबर टेलीकॉम कंपनी ने री-साइकल कर दिया और नया ग्राहक मिलने पर उसे अलॉट कर दिया।

सिम एक्टिवेट करते ही जब मनीष ने अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो उसमें रजत पाटीदार की प्रोफाइल फोटो और नाम नजर आया। शुरुआत में मनीष और गांव के लोगों को लगा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पास कई अज्ञात नंबरों से कॉल आने लगे।

Rohit-Virat के फैंस के लिए आई बड़ी खबर, इस टीम के खिलाफ दोनों खेलेंगे करियर का आखिरी मैच! जाने आखिर क्या है BCCI का प्लान?

क्रिकेटर्स से सीधे कॉल!

कुछ समय बाद मनीष के मोबाइल पर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों से कॉल्स आने लगे। पहले तो मनीष को लगा कि कोई मजाक कर रहा है या यह कोई स्पैम कॉल हो सकती है, लेकिन कॉल्स की आवृत्ति और बातचीत की गंभीरता को देखकर सभी चौंक गए। यह खबर धीरे-धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गई।

रजत पाटीदार ने की सिम वापस लेने की कोशिश

15 जुलाई को मनीष को एक कॉल आया जिसमें सामने वाले ने खुद को रजत पाटीदार बताया और नंबर को वापस करने की अपील की। मनीष ने इसे भी पहले हल्के में लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप और एमपी साइबर सेल की कार्रवाई के बाद मामला गंभीर हो गया। अंततः रजत पाटीदार ने आधिकारिक माध्यमों से यह नंबर वापस ले लिया।

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि मोबाइल नंबर बदलते समय हमारी डिजिटल पहचान कितनी असुरक्षित हो सकती है। आम नागरिकों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है कि पुराने नंबर के साथ जुड़ी संवेदनशील जानकारी को तुरंत हटाएं। वहीं, टेलीकॉम कंपनियों को भी इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की जरूरत है।

Rohit Sharma: जूनियर हिटमैन की पहली राखी की तस्वीर आयी सामने, समायरा ने बांधी छोटे भाई की कलाई पर राखी

Tags: Rajat Patidar old sim numberVirat Kohli calls to youth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025
ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!
ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!
ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!
ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?