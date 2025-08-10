ये कोई मजाक नहीं! छत्तीसगढ़ के इस लड़के को बार-बार कॉल कर रहे थे विराट और डिविलियर्स, आखिर क्यों कर रहे थे कॉल? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Virat Kohli: छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर इन दिनों सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। यह मामला गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के माडागांव गांव का है, जहां एक साधारण युवक को क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों से कॉल आने लगे। इन कॉल्स में कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे।

कैसे शुरू हुआ मामला?

21 वर्षीय मनीष बीसी नामक युवक ने 28 जून को जियो का एक नया सिम कार्ड खरीदा। यह सिम पहले भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल न होने की वजह से यह नंबर टेलीकॉम कंपनी ने री-साइकल कर दिया और नया ग्राहक मिलने पर उसे अलॉट कर दिया।

सिम एक्टिवेट करते ही जब मनीष ने अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो उसमें रजत पाटीदार की प्रोफाइल फोटो और नाम नजर आया। शुरुआत में मनीष और गांव के लोगों को लगा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पास कई अज्ञात नंबरों से कॉल आने लगे।

क्रिकेटर्स से सीधे कॉल!

कुछ समय बाद मनीष के मोबाइल पर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों से कॉल्स आने लगे। पहले तो मनीष को लगा कि कोई मजाक कर रहा है या यह कोई स्पैम कॉल हो सकती है, लेकिन कॉल्स की आवृत्ति और बातचीत की गंभीरता को देखकर सभी चौंक गए। यह खबर धीरे-धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गई।

रजत पाटीदार ने की सिम वापस लेने की कोशिश

15 जुलाई को मनीष को एक कॉल आया जिसमें सामने वाले ने खुद को रजत पाटीदार बताया और नंबर को वापस करने की अपील की। मनीष ने इसे भी पहले हल्के में लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप और एमपी साइबर सेल की कार्रवाई के बाद मामला गंभीर हो गया। अंततः रजत पाटीदार ने आधिकारिक माध्यमों से यह नंबर वापस ले लिया।

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि मोबाइल नंबर बदलते समय हमारी डिजिटल पहचान कितनी असुरक्षित हो सकती है। आम नागरिकों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है कि पुराने नंबर के साथ जुड़ी संवेदनशील जानकारी को तुरंत हटाएं। वहीं, टेलीकॉम कंपनियों को भी इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की जरूरत है।