Cheteshwar Pujara: ऐसा क्या हुआ की सन्यास के बाद पुजारा मांगने लगे माफ़ी? वीडियो हो गया वायरल!

Cheteshwar Pujara retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पुजारा ने अपने प्रशंसकों को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए यह जानकारी दी और बताया कि वो सन्यास ले रहे हैं। संन्यास लेने के बाद पुजारा ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर अपने प्रशंसको से माफ़ी मांगी है उन्होंने क्यों माफ़ी मांगी है आइये आपको बताते हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 26, 2025 22:23:07 IST

Cheteshwar Pujara said Sorry: राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम के ‘दीवार’ कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पुजारा ने अपने प्रशंसकों को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए यह जानकारी दी और बताया कि वो सन्यास ले रहे हैं। मालूम हो कि पुजारा लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर थे। 2023 में उन्होंने आखिरी बार भारत के टेस्ट मैच खेला था और संन्यास लेने के बाद पुजारा ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर अपने प्रशंसको से माफ़ी मांगी है उन्होंने क्यों माफ़ी मांगी है आइये आपको बताते हैं। 

 चेतेश्वर पुजारा ने माफ़ी मांगी

दरअसल चेतेश्वर पुजारा ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर उनलोगो से माफ़ी मांगी है जिन्होंने उन्हें निजी तौर पर मैसेज किए, लेकिन वह उन मैसेज का जवाब नहीं दे पाए। पुजारा ने यह सन्देश अंग्रेजी में दिया है। उन्होंने वीडियो में कहा, “सभी को नमस्कार। मैं आप सभी की शुभकामनाओं और स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में, आप में से कई लोगों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा संदेशों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं किसी को जवाब नहीं दे पाया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।”

https://x.com/cheteshwar1/status/1960365324756512891?s=08

देश की मदद के लिए तत्पर

पुजारा ने अपने वीडियो सन्देश में आगे कहा कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत अच्छा रहा है और वह भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा, “उच्च स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।”

Tags: Cheteshwar Pujara Retirecheteshwar pujara videoviral video
