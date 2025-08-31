Home > खेल > Pujara retirement: पुजारा ने साझा किया पीएम मोदी का विशेष पत्र, क्या है इसकी खास बात?

Pujara retirement: पुजारा ने साझा किया पीएम मोदी का विशेष पत्र, क्या है इसकी खास बात?

Cheteshwar pujara: चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। अब इसके बाद करीब 7 दिन बाद PM मोदी ने पुजारा को एक पत्र लिखा है। पत्र मिलने के बाद पुजारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है।

Published: August 31, 2025 21:57:00 IST

Pujara retirement: पुजारा ने साझा किया पीएम मोदी का विशेष पत्र, क्या है इसकी खास बात?

PM Modi’s letter to Pujara: चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। अब इसके बाद करीब 7 दिन बाद PM मोदी ने पुजारा को एक पत्र लिखा है। पत्र मिलने के बाद पुजारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक खास पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुजारा के शानदार करियर की तारीफ की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के बावजूद लगातार प्रथम श्रेणी खेलने के लिए भी पुजारा की तारीफ की।

पुजारा ने सोशल मीडिया पर साझा किया PM Modi का पत्र 

चेतेश्वर पुजारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए पत्र को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। पुजारा ने लिखा, “सेवानिवृत्ति पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा पत्र पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उनके गर्मजोशी भरे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब जब मैं अपनी दूसरी पारी की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मैं मैदान पर बिताए हर पल और लोगों से मिले प्यार और सम्मान को हमेशा संजो कर रखूँगा। धन्यवाद सर।”

पीएम मोदी ने पत्र में क्या लिखा?

प्रिय चेतेश्वर, “मुझे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के आपके फैसले के बारे में पता चला। इस घोषणा के बाद, आपके शानदार करियर की प्रशंसकों और क्रिकेट जगत द्वारा सराहना की जा रही है। मैं आपको आपके शानदार क्रिकेट सफ़र के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। आज के दौर में, जहाँ छोटे प्रारूपों का बोलबाला है, आपने हमें लंबे प्रारूपों की असली खूबसूरती की याद दिलाई। आपके धैर्य और लंबे समय तक एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता ने आपको भारतीय बल्लेबाजी क्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया।”

पीएम मोदी ने आगे लिखा, “आपका क्रिकेट करियर कई बेहतरीन पलों से भरा है, खासकर विदेशी धरती पर कठिन परिस्थितियों में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट मैच, जब आपने भारत की ऐतिहासिक पहली सीरीज़ जीत की नींव रखी। एक मज़बूत गेंदबाज़ी आक्रमण के सामने डटे रहकर आपने दिखाया कि टीम की ज़िम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। आपके करियर में कई सीरीज़ जीत, शतक, दोहरे शतक और उपलब्धियाँ हैं, लेकिन आँकड़े उस शांति को बयां नहीं कर सकते जो आपकी मौजूदगी ने प्रशंसकों और साथियों को दी। यही आपकी सबसे बड़ी विरासत है।”

प्रधानमंत्री ने लिखा, “खेल के प्रति आपका जुनून इस बात से भी झलकता है कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के बावजूद, आपने हमेशा प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना जारी रखा, चाहे वह सौराष्ट्र के लिए हो या विदेश में। सौराष्ट्र क्रिकेट से आपका गहरा जुड़ाव और राजकोट को क्रिकेट के नक्शे पर लाने में आपका योगदान वहाँ के युवाओं के लिए गर्व की बात होगी। मुझे यकीन है कि आपके पिता, जो स्वयं एक क्रिकेटर और आपके गुरु रहे हैं, आप पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। पूजा और अदिति भी अब आपके साथ ज़्यादा समय बिताकर खुश होंगी। उन्होंने हमेशा आपका साथ देने के लिए कई त्याग किए हैं। मैदान के बाहर भी, एक कमेंटेटर के रूप में आपका गहन विश्लेषण क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत मूल्यवान है, और लोग आपकी राय सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। मुझे यकीन है कि आप खेल से जुड़े रहेंगे और नए क्रिकेटरों को प्रेरित करते रहेंगे।”

आपके आगे के सफ़र के लिए शुभकामनाएँ।

सप्रेम,

नरेंद्र मोदी

Pujara retirement: पुजारा ने साझा किया पीएम मोदी का विशेष पत्र, क्या है इसकी खास बात?

