5 वनडे 0 टी20 फिर भी बना ली इतनी प्रॉपर्टी, क्या है Cheteshwar Pujara के कमाई का जरिया?

Cheteshwar Pujara networth: भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को भारतीय क्रिकेट के सभी फ़ॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। चेतेश्वर पुजारा कभी टीम इंडिया के टेस्ट फ़ॉर्मेट के अहम बल्लेबाज़ों में से एक थे। हालाँकि, पिछले दो सालों से उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा गया है। भारतीय खिलाड़ी लंबे समय से अपने मौके का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें टेस्ट फ़ॉर्मेट में टीम में शामिल नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया के साथ पुजारा की आखिरी सैलरी कितनी थी? और उनकी कुल कमाई यानी नेटवर्थ कितनी है?

कितना है पुजारा का नेटवर्थ

चेतेश्वर पुजारा ने बहुत कम उम्र में ही अच्छी-खासी कमाई कर ली है। उनकी नेटवर्थ लगभग 24 करोड़ रुपये है। उनकी मासिक आय लगभग 15 लाख रुपये है। वह घरेलू क्रिकेट खेलकर इतनी कमाई करते हैं क्योंकि उन्हें 2 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका नहीं मिला। वह आईपीएल में भी किसी टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा, पुजारा विज्ञापन से भी कमाई करते हैं। चेतेश्वर पुजारा पहले ही फैंटेसी दंगल जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट हासिल कर चुके हैं।

भारत के लिए आखिरी मुकाबला

इस अनुभवी खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उसके बाद से उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 14 रन बनाए जबकि पुजारा ने दूसरी पारी में 27 रनों का योगदान दिया।

चेतेश्वर पुजारा को बीसीसीआई के 2022-23 के केंद्रीय अनुबंध में ग्रुप बी में शामिल किया गया था। इस अनुबंध में नाम शामिल होने के कारण पुजारा को 3 करोड़ रुपये मिले। 2022-23 में भारतीय खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए बीसीसीआई से 15 लाख रुपये मिलते थे। यानी यही पुजारा की आखिरी सैलरी भी थी। इसके बाद, पुजारा को 2023-24 के केंद्रीय अनुबंध से हटा दिया गया।

भारत के लिए खेले 103 टेस्ट मैच

बता दें कि पुजारा ने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं। 103 टेस्ट मैच में पुजारा ने 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए। पुजारा ने टेस्ट 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 206 रन है। इसके अलावा पुजारा ने टीम इंडिया के लिए पाँच वनडे मैच भी खेले हैं। लेकिन वनडे में पुजारा कुछ खास नहीं कर सके इस फॉर्मेट में पुजारा ने 5 मैचों में केवल 51 रन बनाए और पुजारा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 27 रन है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अब तक कोई टी20 मैच नहीं खेला है।