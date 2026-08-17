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पुजारा ने चुने भारत के टॉप-3 टेस्ट ओपनर, गौतम गंभीर का नाम गायब, ‘धोखेबाज’ खिलाड़ी लिस्ट में शामिल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने भारत के टॉप-3 टेस्ट ओपनर्स की लिस्ट चुनी है, जिसमें गौतम गंभीर का नाम शामिल नहीं किया है. इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 17, 2026 3:37:29 PM IST

चेतेश्वर पुजारा की ऑल-टाइम टॉप-4 भारतीय टेस्ट ओपनर की लिस्ट में गौतम गंभीर नहीं शामिल.
चेतेश्वर पुजारा की ऑल-टाइम टॉप-4 भारतीय टेस्ट ओपनर की लिस्ट में गौतम गंभीर नहीं शामिल.


India All-Time Top-3 Test Openers: पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपने 3 ऑल-टाइम भारतीय टेस्ट ओपनर के नाम बताए हैं. इस लिस्ट में टीम इंडिया के हेड कोच और पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का नाम शामिल नहीं है. गौतम गंभीर ने साल 2004 से 2016 तक भारतीय टीम के लिए 58 मैच खेले, जिसमें 42.0 की औसत से 4,154 रन बनाए. हालांकि इसके बावजूद चेतेश्वर पुजारा ने अपनी टॉप-3 टेस्ट ओपनर की लिस्ट में गंभीर को शामिल नहीं किया है.

भारत बनाम श्रीलंका गॉल टेस्ट के दौरान पुजारा ने बताया कि उनके ऑल-टाइम टॉप-3 भारतीय टेस्ट ओपनर में सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और मुरली विजय शामिल हैं. पुजारा की इस लिस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर थोड़ी बहस शुरू हो गई है.

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मुरली विजय का नाम चौंकाने वाला

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम मुरली विजय का है. पुजारा ने उन्हें मुरली विजय को भारत के ऑल-टाइम टॉप-3 टेस्ट ओपनर की लिस्ट में रखा है. मुरली ने भारत के लिए साल 2008 से 2018 तक कुल 61 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 38.28 की औसत से 3,982 रन आए. इसमें 12 शतक और 15 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, भारत के लिए टेस्ट में 4 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को पुजारा ने टॉप-10 में जगह दी है.

पुजारा ने कहा कि केएल राहुल ओपनर के तौर पर इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने अपने खेल में सुधार किया है. उन्होंने कहा कि राहुल भारत के बेस्ट ओपनर्स में से एक हैं, जो विदेशी धरती पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं. हालांकि पुजारा ने कहा कि वह राहुल को टॉप-5 की लिस्ट में नहीं रखेंगे.

सुनील गावस्कर सबसे ऊपर

चेतेश्वर पुजारा की ऑल-टाइम टेस्ट ओपनर की लिस्ट में सुनील गावस्कर सबसे ऊपर हैं. वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले 10 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 125 टेस्ट मैचों में में 10,122 रन बनाए, जिसमें 34 शतक शामिल हैं. वहीं, पुजारा की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल वीरेंद्र सहवाग ने 103 टेस्ट में 8,503 रन बनाए हैं, जिसमें 31 शतक शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: आप ऐसा क्यों करेंगे… गॉल टेस्ट में गौतम गंभीर पर पूर्व क्रिकेटर ने उठाई उंगली, कप्तान से भी सवाल

पुजारा का कैसा रहा करियर?

चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है. पुजारा ने साल 2025 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया था. उन्होंने भारत के लिए साल 2010 से 2023 तक 103 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले से 7,195 रन आए. इसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे.

Tags: Cheteshwar PujaraGautam Gambhirhome-hero-pos-5
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