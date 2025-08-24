Cheteshwar Pujara को आखिर कैसे हो गया पूजा से इश्क? पढ़ें क्रिकेटर की अनटोल्ड लव स्टोरी

Cheteshwar pujara retirement : टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल चेतेश्वर पुजारा भविष्य में अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते नजर नहीं आएंगे। राहुल द्रविड़ के बाद नई दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। भारी मन से चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान किया। उन्होंने इसके साथ ही तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली है. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुल 103 टेस्ट मैच खेले. अच्छे और कामयाब बल्लेबाज के दौरान पर चेतेश्वर पुजारा ने 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए। उन्होंने पांच वनडे मैच खेले हैं। इनमें सिर्फ 51 रन बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा के क्रिकेट करियर के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इस स्टोरी में हम बता रहे हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में जो आखिर में जाकर अरेंज मैरिज में तब्दील हो गई।

लव स्टोरी पर नहीं आएगा यकीन

चेतेश्वर पुजारा का मन बचपन से ही क्रिकेट में रमता था। वह इसके अलावा किसी खेल प्रति अपना रुझान नहीं रखते थे। उनके दोस्तों का कहना है कि उनका पूरा ध्यान शुरू से ही क्रिकेट पर था। शादी से पहले उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं है कि चेतेश्वर पुजारा की को प्यार नहीं हुआ था। दरअसल, चेतेश्वर पुजारा की लव स्टोरी कुछ ऐसी है कि फैन्स के लिए यकीन कर पाना नामुमकिन है।

कैसे हो गया प्यार?

चेतेश्वर पुजारा बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के हैं। उनके दोस्तों की भी संख्या कम है। यही वजह है कि उन्होंने अपना ज्यादा ध्यान क्रिकेट पर दिया. लगातार अपनी प्रतिभा को निभाते रहे और आखिरकार उन्होंने टेस्ट टीम और एक दिवसीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। चेतेश्वर पुजारा की लव स्टोरी बहुत ही रोचक है. वह खुद कहते हैं- ‘मेरा पूरा ध्यान क्रिकेट पर था और शादी से पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। पूजा पाबरी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने प्यार के प्रति खिंचाव महसूस किया। कई मुलाकातों के दौरान एक दूसरे को समझने का मौका मिला। पूजा पुजारा ने खुद अपनी किताब ‘द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ’ में अपनी और चेतेश्वर की यात्रा के बारे में बताया है। इसी में जिक्र है कि शादी फाइनल हो जाने के बाद दोनों फोन पर लंबी बातें किया करते थे। इसी दौरान दोनों को प्यार हो गया। इसके बाद वर्ष 2013 में चेतेश्वर पुजारा और पूजा पाबरी ने शादी की।

वेलेंटाइन्स डे से एक दिन पहले की शादी

चेतेश्वर पुजारा ने खुद कबूल किया है कि उनकी पूजा के साथ पहली मुलाकात हुई तो बातचीत का सिलसिला भी चला। इस दौरान उन्हें लगा कि वे एक-दूसरे को समझ सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा कबूल करते हैं कि हमारी शादी लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज है. इसके बाद ही चेतेश्वर पुजारा ने 13 फरवरी 2013 को पूजा पाबरी से राजकोट में शादी की। पांच साल बाद 2018 में घर में एक नन्हा मेहमान आया।