IPL 2027: CSK ने जिसे ‘जडेजा’ समझकर 14 करोड़ में खरीदा, अब उसी ऑलराउंडर को करेगी बाहर! ये है बड़ी वजह

IPL 2027: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले प्लेयर्स के रिटेंशन और रिलीज को लेकर हलचल तेज हो गई है. सभी फ्रेंचाइजियां ऑक्शन से पहले अपनी टीम के कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने की तैयारी कर रही हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपने उन 2 खिलाड़ियों को रिलीज करने पर विचार कर रही है, जिन्हें पिछले सीजन महंगे प्राइस पर स्क्वाड में शामिल किया था. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम स्टार ऑलराउंडर प्रशांत वीर का है. CSK ने पिछले सीजन के मिनी ऑक्शन में प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा को 14.2 और 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि उन दोनों के प्रदर्शन के बीच काफी अंतर रहा. अब इनमें से किसी एक खिलाड़ी को CSK रिलीज कर सकती है.

किसे रिलीज करेगी CSK?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, CSK अपने स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर (Prashant Veer) को रिलीज कर सकती है. उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर को CSK ने 14.20 करोड़ की बड़ी रकम पर अपनी टीम में शामिल किया था. हालांकि उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था. प्रशांत वीर ने IPL 2026 में कुल 6 मैच खेले थे. इस दौरान 5 पारियों में प्रशांत वीर के बल्ले से सिर्फ 90 रन आए, जबकि उनका सबसे बड़ा स्कोर 43 रन रहा. वहीं, गेंदबाजी में प्रशांत वीर कोई भी विकेट नहीं ले पाए. ऐसे में प्रशांत वीर को अगले सीजन से पहले रिलीज किया जा सकता है.

वहीं, 20 साल के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा ने IPL 2026 में 11 मैचों में 32.77 के औसत से 295 रन बनाए थे. उनका सबसे बड़ा स्कोर 71 रन का रहा था. मिडिल ऑर्डर में आकर कार्तिक शर्मा ने CSK के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था. हालांकि इसके बावजूद CSK उन्हें रिलीज कर सकती है, जिससे फ्रेंचाइजी का पर्स खाली हो जाए. हालांकि अभी तक फ्रेंचाइजी की ओर से इसको लेकर को ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है.

प्रशांत वीर का घरेलू करियर

CSK ने प्रशांत वीर को रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया था. घरेलू क्रिकेट में प्रशांत वीर का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है. प्रशांत वीर ने घरेलू क्रिकेट में 3 फर्स्ट क्लास, 8 लिस्ट-ए और 15 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 2 पारियों में 3.50 की औसत से 7 रन, लिस्ट-ए की 7 पारियों में 44.33 की औसत से 133 रन और टी20 की 12 पारियों में 33.66 की औसत से 202 रन आए हैं. वहीं, गेंदबाजी में फर्स्ट क्लास की 4 पारियों में 14.00 की औसत से 2 विकेट, लिस्ट-ए की 8 पारियों में 36.90 की औसत से 10 विकेट और टी20 की 10 पारियों में 18.75 की औसत से 12 विकेट हासिल किए हैं.