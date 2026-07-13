18 साल का सफर अंत… CSK के हेड कोच का अचानक इस्तीफा, बोले- हमेशा करीब रहेंगे…

पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने अपने लंबे समय तक हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग से अलग होने का फैसला किया है. इसके साथ ही आईपीएल के सबसे सफल कोचिंग एक का अंत हो गया. फ्लेमिंग ने साल 2008 में पहले खिलाड़ी के रूप में टीम से जुड़कर सफर शुरू किया था और 2009 में हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली. पिछले 17 सालों में उन्होंने टीम को लगातार सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई और सीएसके को दुनिया की सबसे सफल टी20 फ्रेंचाइजियों में शामिल किया.

फ्लेमिंग के कार्यकाल में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच आईपीएल खिताब और दो चैंपियंस लीग टी20 ट्रॉफियां अपने नाम कीं. टीम ने रिकॉर्ड 12 बार प्लेऑफ में जगह बनाई और 10 बार आईपीएल फाइनल खेला. हालांकि, लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाने और हालिया सीजन में आठवें स्थान पर रहने के बाद फ्रेंचाइजी ने यह बड़ा फैसला लिया है.

फ्लेमिंग ने जताया आभार

स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि खेल की दुनिया में 18 साल बहुत लंबा समय होता है और वह इस सफर को हमेशा गर्व और आभार के साथ याद रखेंगे. उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया गया समय उनके कोचिंग करियर का सबसे बड़ा सम्मान रहा. उन्होंने टीम के साथ मिली सफलताओं, कठिन परिस्थितियों से मिली सीख और यादगार पलों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. फ्लेमिंग ने कहा कि सीएसके हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी और वह भविष्य में भी टीम का समर्थन करते रहेंगे.

फ्रेंचाइजी ने क्या कहा?

सीएसके के प्रबंध निदेशक के. एस. विश्वनाथन ने कहा कि फ्लेमिंग ने केवल टीम को जीतना ही नहीं सिखाया, बल्कि फ्रेंचाइजी की संस्कृति, अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत बनाया. वहीं, टीम की मालिक रूपा गुरुनाथ ने उन्हें कोचिंग इकाई की “धड़कन” बताते हुए कहा कि लगभग दो दशकों तक उन्होंने टीम की पहचान और उत्कृष्टता की सोच को आकार दिया. उन्होंने फ्लेमिंग के समर्पण, नेतृत्व और योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि भले ही उनका कोचिंग कार्यकाल समाप्त हो गया हो, लेकिन वह हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स की विरासत का अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे.