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CSK vs LSG का मैच देखने जा रहे? ध्यान रखें ये बातें, चेन्नई मैनेजमेंट ने की अपील, विजय थालापति से जुड़ा मामला

चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2026 मैच से पहले फैंस से अपील की है कि वे चेपॉक स्टेडियम में किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति से जुड़े बैनर, झंडे और होर्डिंग लेकर न आएं. यह सलाह विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की पृष्ठभूमि में जारी की गई है.

By: Satyam Sengar | Published: May 10, 2026 1:37:18 PM IST

चेन्नई सुपर किंग्स ने फैंस से की अपील.
चेन्नई सुपर किंग्स ने फैंस से की अपील.


CSK vs LSG: चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले फैंस के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है. एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में खेले जाने वाले इस मैच के लिए फ्रेंचाइज़ी ने अपील की है कि दर्शक किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति से जुड़े बैनर, झंडे और होर्डिंग लेकर स्टेडियम न आएं. आइए ये भी समझते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है.
 
शनिवार को चेपॉक में होने वाले इस मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए फैंस से क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित रखने और स्टेडियम के पारंपरिक उत्सवी माहौल को बनाए रखने की अपील की. टीम ने कहा कि सभी समर्थक पूरे जोश के साथ मैच का आनंद लें और खेल की भावना का उत्सव मनाएं.
 
चेन्नई सुपर किंग्स ने यह सलाह क्यों जारी की?
यह सलाह ऐसे समय में जारी की गई है जब अभिनेता से राजनेता बने विजय थालापति तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम ने राजनीतिक बातचीत के बाद राज्य में सरकार बनाने में सफलता हासिल की है. विजय 10 मई को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. ऐसे में पूरे तमिलनाडु में शांति बनाए रखे जाने की अपील की गई है.
 
चेपॉक में सीटी विवाद पहले भी बना था चर्चा का विषय
इससे पहले भी चेपॉक में राजनीतिक प्रतीकों को लेकर विवाद हो चुका है. टी20 विश्व कप के दौरान कुछ फैंस ने दावा किया था कि उन्हें स्टेडियम में सीटी ले जाने से रोका गया. सीटी विजय की पार्टी का चुनाव चिह्न है और चेन्नई सुपर किंग्स के प्रसिद्ध नारे “व्हिसल पोडु” का भी अहम हिस्सा है. बाद में तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने स्पष्ट किया था कि इस तरह की कोई रोक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद की ओर से नहीं लगाई गई थी.

Tags: IPL 2026
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