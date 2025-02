चैंपियंस ट्रॉफी में हंगामा! पाकिस्तानी फैन ने बीच मैदान में घुसकर अफगान खिलाड़ी की पकड़ ली कॉलर, सुरक्षा व्यवस्था फेल!

नई दिल्ली: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बुधवार को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के एक मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच चल रहे इस मैच के दौरान एक दर्शक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आया। इस शख्स ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की ओर दौड़ लगाई और एक खिलाड़ी की कॉलर पकड़ ली। इस अप्रत्याशित घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए इस दर्शक को पकड़ लिया और मैदान से बाहर निकाल दिया। इस घटना से पाकिस्तान में हो रही चैंपियंस ट्रॉफी की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही कई चिंताएं थीं।

अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को आठ रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इस जीत में सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जदरान के 177 रनों की बेहतरीन पारी और तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई के 5 विकेटों का अहम योगदान रहा। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 326 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 317 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की जीत के साथ ही इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

Afghan cricket fan entered in Gaddafi Stadium playing area to meet Afghan team players then security officials caught him after he met them#ChampionsTrophy2025 #AFGvENG pic.twitter.com/uAIywX22OW

— Syed Saad (@s_saad2004) February 26, 2025