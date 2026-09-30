भारत का ‘खड़ूस’ कोच, जो जीत के लिए प्लेयर्स को जड़ देता था थप्पड़! जिस टीम को छुआ, चैंपियन बनाकर ही छोड़ा

Chandrakant Pandit Coaching Career: भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे सफल कोच चंद्रकांत पंडित आज (30 सितंबर) को अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं. चंद्रकांत पंडित को भारत के सबसे खड़ूस कोच माने जाते हैं. वो अपने सख्त अनुशासन, सटीक रणनीति के लिए जाने जाते हैं, जो खिलाड़ियों से उनका बेस्ट प्रदर्शन निकलवाने में माहिर हैं. चंद्रकांत पंडित ने अपने कोचिंग करियर में दौरान कई टीमों को चैंपियन बनाया है. यही वजह है कि चंद्रकांत पंडित को भारतीय घरेलू क्रिकेट का ‘एलेक्स फर्ग्यूसन’ या ‘द्रोणाचार्य’ भी कहा जाता है. उन्होंने कोचिंग करियर के दौरान कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं, लेकिन अपने क्रिकेट करियर में कुछ खास नहीं कर पाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनके क्रिकेट और कोचिंग करियर के बारे में…

चंद्रकांत ने किन टीमों को बनाया चैंपियन?

65 साल के चंद्रकांत पंडित ने अपने कोचिंग करियर के दौरान कई टीमों को घरेलू क्रिकेट में चैंपियन बनाया है. उन्होंने अपने करियर के दौरान मुंबई को लगातार 2 बार (2002-03, 2003-04) रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाया. इसके बाद साल 2015-16 में अपने दूसरे कार्यकाल में चंद्रकांत पंडित ने मुंबई को फिर से रणजी चैंपियन बनाया. फिर उन्होंने बेहद कमजोर मानी जाने वाली टीम विदर्भ के साथ काम किया. उन्होंने विदर्भ को लगातार 2 साल (2017-18 और 2018-19) रणजी ट्रॉफी के साथ-साथ ईरानी कप का ऐतिहासिक खिताब भी जितवाया.

इसके बाद साल 2022 में उन्होंने मध्य प्रदेश (MP) की टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताया. इस दौरान उन्होंने अपने 23 साल पुराने सपने को भी पूरा किया. दरअसल, 1999 में चंद्रकांत पंडित की कप्तानी में मध्य प्रदेश को फाइनल में हार मिली थी. बाद में उन्होंने कोच बनकर MP को चैंपियन बनाया.

IPL में KKR को दिलाई ट्रॉफी

घरेलू क्रिकेट के अलावा चंद्रकांत पंडित ने IPL में भी अपनी छाप छोड़ी. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें साल 2022 में टीम का हेड कोच बनाया था. इसके बाद उन्होंने IPL 2024 में KKR को चैंपियन बनाया. हालांकि IPL 2025 के बाद वो फ्रेंचाइजी से अलग हो गए.

जीत के लिए प्लेयर्स को मारते थे थप्पड़?

जब चंद्रकांत पंडित विदर्भ के हेड कोच थे, तो कई प्लेयर्स ने उनकी कोचिंग स्टाइल पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कोचिंग के दौरान एक खिलाड़ी को थप्पड़ मार दिया था. हालांकि खेल खत्म होने के बाद उन्होंने खुद उस खिलाड़ी को बुलाकर समझाया. दरअसल, चंद्रकांत पंडित विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने खुली छूट दी थी कि खिलाड़ियों को जीतना सिखाओ, फिर चाहे इसके लिए कितना भी सख्त होना पड़े. यही वजह थी कि कई खिलाड़ी उनके कोचिंग स्टाइल को लेकर शिकायत करते थे.

कैसा रहा क्रिकेट करियर?

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज चंद्रकांत पंडित ने साल 1986 में भारत के लिए वनडे में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उसी साल उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू किया. हालांकि उनका टेस्ट करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. उन्होंने भारत के लिए 5 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 171 रन बनाए. वहीं, वनडे में चंद्रकांत पंडित ने 36 मैच में 290 रन बनाए. फर्स्ट क्लास करियर की बात करें, तो उनके नाम 138 मैच में 8,209 रन दर्ज हैं, जिसमें 22 शतक और 42 अर्धशतक शामिल हैं.