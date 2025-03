ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पर कब्जा कर भारत विजेता बना है. पूरे देश में जश्न मन रहा है लेकिन मेजबान पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. समापन समारोह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के किसी भी अधिकारी को मंच पर नहीं बुलाया गया. PCB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और टूर्नामेंट के निदेशक सुमैर अहमद को मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया. PCB अध्यक्ष और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी किन्हीं वजहों से दुबई नहीं जा पाए थे. CEO को पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने भेजा गया था लेकिन उनको मंच पर बुलाया ही नहीं गया.

अवार्ड समारोह के मंच पर सिर्फ आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवाजीत सैकिया ही दिखाई दिये. इन्होंने ने ही खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और जैकेट दिए.ऐसा नहीं था कि मंच पर दूसरे देशों के खिलाड़ी या अधिकारी मौजूद नहीं थे. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच भी मौजूद थे, लेकिन PCB के सीईओ को मंच पर नहीं बुलाया गया.

अब कहा जा रहा है कि शायद संचालन करने वाले को यह बात पता न हो की पीसीबी के सीईओ आये हुए हैं. ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही है कि ऐसे समारोह में मेजबान को ही कोई भूल जाए. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को ICC के सामने उठाएगा. पाकिस्तान, जो इस टूर्नामेंट का आधिकारिक मेजबान था, उसे मंच पर नहीं बुलाया गया वास्तव में बेइज्जती की बात है.

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है. उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि मंच पर पाकिस्तान की मौजदूगी नहीं दिखी. यह देखकर बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था.

