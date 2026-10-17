IPL 2027: दिल्ली कैपिटल्स ने चामिंडा वास को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, तेज गेंदबाजों को देंगे ट्रेनिंग

आईपीएल 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. टीम ने श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास को नया गेंदबाजी कोच बनाया है. उनके जुड़ने से टीम के कोचिंग स्टाफ को इंटरनेशनल क्रिकेट का लंबा अनुभव मिलेगा. वास का मुख्य काम दिल्ली के तेज गेंदबाजों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना होगा. टीम को उम्मीद है कि उनके अनुभव से गेंदबाजों की तकनीक और मैदान पर फैसले लेने की क्षमता में सुधार होगा.

दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में शामिल हुए वास

दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में पहले से ही सौरव गांगुली जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं. पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली टीम के कोचिंग सेटअप का अहम हिस्सा हैं, जबकि युवराज सिंह को बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी दी गई है. अब चामिंडा वास के आने से तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूती मिलने की उम्मीद है. उनका अनुभव खास तौर पर नई गेंद से स्विंग हासिल करने, सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने और दबाव के समय बेहतर रणनीति अपनाने में खिलाड़ियों के काम आ सकता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार रहा वास का रिकॉर्ड

चामिंडा वास श्रीलंका के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल रहे हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में टेस्ट क्रिकेट में 355 और वनडे में 400 विकेट हासिल किए. वह 1996 में विश्व कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का भी हिस्सा थे. वास ने आईपीएल के शुरुआती सीजन में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला था. साल 2008 से 2010 के बीच उन्होंने इस टीम का प्रतिनिधित्व किया और 13 मैचों में 18 विकेट लिए. वह इंटरनेशनल स्तर पर श्रीलंका, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमों के साथ कोचिंग की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.

दिल्ली कैपिटल्स को पहली ट्रॉफी दिलाने पर होगी नजर

दिल्ली कैपिटल्स अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट आगामी सीजन से पहले कोचिंग स्टाफ को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है. सौरव गांगुली, युवराज सिंह और चामिंडा वास जैसे अनुभवी नामों के साथ टीम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. हालांकि, मैदान पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही टीम की सफलता तय करेगा.