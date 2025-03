मुंबई। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का उनकी पत्नी धनश्री वर्मा से आज आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस दौरान युजवेंद्र और धनश्री दोनों मौजूद रहे। युजवेंद्र के वकील नितिन गुप्ता ने तलाक की पुष्टि की है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को चहल की याचिका पर 20 मार्च तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है।

#WATCH | Mumbai | Choreographer Dhanashree Verma arrives at Bandra Family Court for hearing of divorce proceedings with cricketer Yuzvendra Chahal pic.twitter.com/C6zSbtdM18

— ANI (@ANI) March 20, 2025