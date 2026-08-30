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कप्तान बनते ही छाए वैभव सूर्यवंशी… पहला DRS ही बना गेमचेंजर, अंपायर का फैसला पलटा, VIDEO

Vaibhav Sooryavanshi DRS: दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने कप्तानी के पहले दिन ही DRS लिया और उनका फैसला सही साबित हुई. इस फैसले से मैच का पूरा रुख बदल गया. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 30, 2026 5:13:47 PM IST

दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कप्तानी में छाए वैभव सूर्यवंशी.
दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कप्तानी में छाए वैभव सूर्यवंशी.


Vaibhav Sooryavanshi DRS: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन अब उनकी कप्तानी देखने को मिल रही है. क्रिकेट के मैदान पर उनकी समझ उम्र से कहीं ज्यादा आगे दिख रही है. दरअसल, दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल के दौरान अचानक वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को ईस्ट जोन की कप्तानी करने का मौका मिला. उन्होंने चोटिल कप्तान ईशान किशन की जगह टीम की कमान संभाली. कप्तान बनने के पहले दिन ही उन्होंने अपने फैसले से सूझबूझ का परिचय दिया. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने पारी के 40 वें ओवर में एक DRS लिया, जिससे मैच का रुख बदल गया.

वैभव सूर्यवंशी का मास्टरस्ट्रोक!

दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) का सेमीफाइनल मैच ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की टीम गेंदबाजी कर रही है. सूर्यवंशी की कप्तानी वाली ईस्ट जोन मैच के पहले दिन ही सेंट्रल जोन पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हुई है. पारी के 40वें ओवर में सेंट्रल जोन के बल्लेबाज आर्यन जुयाल (Aryan Juyal) 46 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे, जो बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान मुकेश कुमार ने 40वें ओवर की दूसरी गेंद आर्यन जुयाल को ऑफ स्टंप लाइन पर डाली, जिस पर बल्लेबाज बीट हो गया.

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गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली गई. विकेट के पीछे खड़े कुमार कुसाग्र ने तुरंत अपील की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने रिव्यू लिया और उनका फैसला सही साबित हुआ. अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और आर्यन जुयाल पवेलियन लौट गए.

सूर्यवंशी का वीडियो वायरल

जब अंपायर ने विकेटकीपर की अपील को खारिज किया, तो पूरी टीम उलझन में फंस गई थी कि DRS लिया जाए या फिर नहीं. ऐसे समय में 15 साल के कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने खुद के ऊपर भरोसा करते हुए DRS लेने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ. स्लिप में खड़े वैभव सूर्यवंशी को पूरा भरोसा था कि गेंद बल्ले से लगकर गई है.

जब रिप्ले में अल्ट्राएज देखा गया, तो पता चला कि गेंद के बल्ले के पास से गुजरते समय एक छोटी सी स्पाइक दिखाई दी. ऐसे में थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया. आर्यन जुयाल का विकेट जाने से सेंट्रल जोन को बड़ा झटका लगा. वहीं, ईस्ट जोन के लिए यह मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ. वैभव सूर्यवंशी के इस खास पल का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन को बल्लेबाजी का न्योता दिया. सेंट्रल जोन की टीम ने पहली पारी में 266 रन बनाए हैं. सेंट्रल जोन की ओर से रिंकू सिंह ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए, जबकि आर्यन जुयाल ने 46 रनों की पारी खेली. वहीं, सेंट्रल जोन की ओर से मुकेश कुमार और अभिजीत सरकार ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और कौनेन कुरैशी ने 2-2 विकेट चटकाए. अब ईस्ट जोन अपनी पहली पारी खेलने मैदान पर उतरेगी.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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