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बॉडी शेमिंग झेली, कद का बना मजाक… फिर कैसे टेम्बा बावुमा ने रचा इतिहास? तानों से ट्रॉफी तक का सफर

Temba Bavuma Birthday: साउथ अफ्रीका को 27 साल बाद आईसीसी खिताब जिताने वाले कप्तान टेम्बा बावुमा अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. टेम्बा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा था.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 17, 2026 11:25:48 AM IST

साउथ अफ्रीका टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा का बर्थडे.
साउथ अफ्रीका टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा का बर्थडे.


Temba Bavuma Birthday: साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) आज 17 मई को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. टेम्बा बावुमा का जन्म 17 मई, 1990 को साउथ अफ्रीका के केपटाउन में हुआ था. टेम्बा बावुमा की केपटाउन के बाहरी इलाके लांगा की धूल भरी गलियों से निकलकर साउथ अफ्रीका क्रिकेट का इतिहास बदलने तक की कहानी काफी प्रेरणादायक है. टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका के पहले कप्तान हैं, जिन्होंने 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी (वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप) जिताया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद टेम्बा बावुमा का नाम साउथ अफ्रीका क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है. हालांकि टेम्बा बावुमा का यह सफर इतना आसान नहीं रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि टेम्बा बावुमा की अनसुनी कहानी…

टेम्बा बावुमा की अनसुनी कहानी

साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा केपटाउन के लांगा कस्बे में पले-बढ़े हैं, जहां पर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. बचपन में बिजली-पानी की किल्लत के बीच टेम्बा बावुमा ने प्लास्टिक के बल्ले से गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ के प्रतिष्ठित ग्रे हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां पर उन्होंने क्रिकेट कौशल को निखारना शुरू किया. टेम्बा बावुमा ने छोटी उम्र ही में ही अपने टैलेंट के दम पर नई पहचान बनाना शुरू कर दिया था.

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टेम्बा बावुमा ने अंडर-19 टीम समेत जूनियर लेवल पर साउथ अफ्रीका टीम की कमान संभाली. हालांकि टेम्बा बावुमा को बड़ी पहचान तब मिली, जब वह घरेलू फर्स्ट क्लास मैच में शतक लगाने वाले पहले अश्वेत क्रिकेटर बने. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में टेम्बा बावुमा का आगमन हुआ.

टेम्बा बावुमा का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू

टेम्बा बावुमा ने दिसंबर 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया. इसके बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट में नया चैप्टर शुरू हुआ. बावुमा ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में नाबाद 102 रनों की पारी खेली. इसी के साथ वही टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत बल्लेबाज बने. बावुमा ने टेस्ट क्रिकेट में एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई. इसके बाद टेम्बा ने साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में भी अपनी जगह बना ली. साल 2016 में ही टेम्बा बावुमा ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया, जिसमें 113 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में टेम्बा बावुमा को नई पहचान मिली.

साउथ अफ्रीका को जिताया WTC

टेम्बा बावुमा को साल 2021 में सीमित ओवरों (वनडे और टी20) और बाद में टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया. बावुमा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बिना कोई मैच हारे बतौर कप्तान सबसे अधिक जीत (11 टेस्ट में 10 जीत और 1 ड्रॉ) दर्ज करने वाले कप्तान बने. उनके करियर में सबसे सुनहरा पल तब आया, जब उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया. साउथ अफ्रीका ने साल 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 27 साल का आईसीसी खिताब जीतने का सूखा खत्म किया. इसके बाद टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए नेशनल हीरो बन गए. टेम्बा बावुमा की कप्तानी में ही साउथ अफ्रीका ने भारत में 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा किया था.

बॉडी शेमिंग का करना पड़ा सामना

टेम्बा बावुमा की हाइट 5 फुट 4 इंच है, जो बाकी खिलाड़ियों को मुकाबले कम है. इसके चलते टेम्बा बावुमा को काफी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, जब बावुमा साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान बने, तो उनके ऊपर कोटा प्लेयर का भी टैग लगा. दरअसल, साल 2016 में शुरू की गई नई नीति के अनुसार, साउथ अफ्रीका को अपनी प्लेइंग-11 में कम से कम 6 अश्वेत (ब्लैक) खिलाड़ियों को शामिल करना होगा. इन सभी ट्रोलिंग के बावजूद टेम्बा बावुमा ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करते गए.

टेम्बा बावुमा की नेटवर्थ

साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा की नेटवर्थ को लेकर कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, टेम्बा बावुमा की नेटवर्थ 40 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है. टेम्बा बावुमा की कमाई का मुख्य जरिया क्रिकेट साउथ अफ्रीका के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और घरेलू टी20 लीग है.

Tags: Temba Bavuma
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