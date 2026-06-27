FIFA World Cup: 6 लाख से कम आबादी… फिर भी केप वर्डे ने रचा इतिहास, फीफा के नॉकआउट में बनाई जगह

Cape Verde FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे ने इतिहास रच दिया है. पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली केप वर्डे नॉकआउट में भी पहुंच गई है. इसी के साथ केप वर्डे ने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. दरअसल, केप वर्डे जनसंख्या के हिसाब से विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया है. शनिवार को ग्वाडलहारा और ह्यूस्टन में एक ही समय पर दो मुकाबले खेले गए. एक मुकाबले में उरुग्वे को स्पेन से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा.

वहीं, ह्यूस्टन में खेले गए दूसरे मैच में केप वर्डे ने सऊदी अरब को 0-0 से ड्रॉ पर रोक दिया. केप वर्डे ने इस विश्व कप के लीग स्टेज में अभी तक किसी भी विपक्षी टीम को जीतने का मौका नहीं दिया है. पहले केप वर्डे ने स्पेन के साथ 0-0 का ड्रॉ मैच खेला. इसके बाद उरुग्वे के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ मैच खेला. फिर सऊदी अरब को भी कोई गोल नहीं करने दिया और ड्रॉ पर मैच खत्म किया.

केप वर्डे ने किए बड़े उलटफेर

जब फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में केप वर्डे का पहला मुकाबला स्पेन से हुआ, तो हर किसी को लगा था कि स्पेन आसानी से जीत दर्ज करेगी. हालांकि केप वर्डे उलटफेर के इरादे से मैदान पर उतरी थी. केप वर्डे ने वर्ल्ड चैंपियन टीम स्पेन को एक भी गोल नहीं करने दिया और 0-0 से मैच ड्रॉ कर दिया. यह केप वर्डे का इस विश्व कप में पहला उलटफेर था. इसके बाद केप वर्डे ने उरुग्वे के साथ भी 2-2 से ड्रॉ मैच खेला. फिर सऊदी अरब के साथ ड्रॉ खेलने के बाद केप वर्डे ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालीफाई कर लिया. केप वर्डे बिना कोई मैच हारे ग्रुप-एच में दूसरे स्थान पर रही. वह साल 2010 की विजेता स्पेन से पीछे और दो बार की वर्ल्ड कप चैंपियन उरुग्वे से एक अंक आगे रहे.

History for Cabo Verde 🇨🇻 The Blue Sharks have qualified for the @FIFAWorldCup knockout stage on their tournament debut, following three spirited draws in Group H. pic.twitter.com/IRC5JHiNY9 — FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026

3 जुलाई को होगा केप वर्डे का अगला मैच

केप वर्डे के लिए नॉकआउट राउंड में सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होगा. 3 जुलाई को केप वर्डे का मुकाबला मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा. बता दें कि केप वर्डे की कुल आबादी 5,25,000 है, जो दिल्ली के चांदनी चौक से भी कम है. आबादी के हिसाब से वर्ल्ड कप में पहुंचने वाली सबसे छोटी टीम है. केप वर्डे ने इस मामले में कुराकाओ और आइसलैंड को पीछे छोड़ दिया.

40 साल के वोजिन्हा रहे हीरो

40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा एक बार फिर केप वर्डे के हीरो रहे, जो सऊदी अरब के सामने दीवार बनकर खड़े रहे. वोजिन्हा ने पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में मोहम्मद कानो के हेडर को रोककर सऊदी अरब को गोल करने से रोका. इसके बाद 66वें मिनट में वोजिन्हा ने मोहम्मद अबू अल-शमत के शॉट को रोकने के लिए छलांग लगाई. फिर 92वें मिनट में हुआ, उन्होंने अब्दुल्ला अल-हमदान के शॉट को रोका. इस बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर केप वर्डे ने सऊदी अरब को एक भी गोल नहीं करने दिया.