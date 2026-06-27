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FIFA World Cup 2026: फुटबॉल का सबसे बड़ा चमत्कार! बिना एक भी मैच जीते नॉकआउट में पहुंचा 5.5 लाख की आबादी वाले देश

FIFA World Cup 2026: केप वर्डे FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है. शानदार कैंपेन के पीछे 40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा का अहम रोल रहा है. जिनके परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई है.स्पेन के बीच मैच के बाद, उनके गोलकीपर वोजिन्हा की चर्चा हर तरफ हो रही है. सऊदी अरब के खिलाफ इस अनुभवी शॉट-स्टॉपर ने क्लीन शीट बनाए रखने के लिए तीन जरूरी बचाव किए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 27, 2026 2:53:46 PM IST

FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश
FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश


FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी तीन देश अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा कर रहे है. जहां विश्व कप में सभी की निगाहें ब्राजील और फ्रांस जैसे बड़े देशों पर है. वहीं एक छोटे से देश ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना कर फुटबॉल की दुनिया में हलचल मचा दी है. अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसे 550000 अबादी वाले इस आइलैंड देश ने सऊदी अरब के खिलाफ गोललेस ड्रॉ खेलकर क्वालिफिकेशन हासिल कर ली. इस देश का नाम केप वर्डे है. ऐसा करके केप वर्डे फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने वाला अब तक का सबसे कम आबादी वाला देश बन गया.

ग्रुप स्टेज में नहीं हारा कोई भी मुकाबला 

केप वर्डे को ग्रुप एच में शामिल किया गया था. जिसमें स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीम थी. एक मुश्किल ग्रुप में शामिल होने के बाद भी केप वर्डे ने ग्रुप स्टेज में बिना हारे सभी की उम्मीदों से बढ़कर प्रर्दशन किया. केप वर्डे ने अपने कैंपेन का आगाज 2010 की वर्ल्ड चैंपियन टीम स्पेन के साथ ड्रॉ के साथ किया. फिर दो बार की विश्व विजेता उरुग्वे के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ किया. अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में सऊदी अरब के खिलाफ एक डिसिप्लिन्ड डिफेंसिव खेल के कारण एक और 0-0 का ड्रॉ हुआ. इसके बाद केप वर्डे अंक तालिका में स्पेन के बाद दूसरे स्थान पर पहुच गया. जिससे उसे नॉकआउट राउंड का टिकट मिल गया. 

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ग्रुप H अंक तालिका

रैंक टीम मैच जीत ड्रॉ हार किए गए गोल खाए गए गोल गोल अंतर अंक
1 स्पेन 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 केप वर्डे 3 0 3 0 2 2 0 3
3 उरुग्वे 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 सऊदी अरब 3 0 2 1 1 5 -4 2

राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना का इंतजार

अब राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे का मुकाबला 3 बार की चैंपियन और अर्जेंटीना के साथा होगा. यह नॉकआउट मैच 3 जुलाई को मियामी में खेला जाएगा. जहां अफ्रीकी अंडरडॉग्स एक और बड़ा उलटफेर करना चाहेगी. और विश्व कप में अपनी दौड़ में खुद को जिदा रखना चाहेगी.

गोलकीपर वोजिन्हा की हर तरफ हो रही है चर्चा 

केप वर्डे के शानदार कैंपेन के पीछे 40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा का अहम रोल रहा है. जिनके परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई है.स्पेन के बीच मैच के बाद, उनके गोलकीपर वोजिन्हा की चर्चा हर तरफ हो रही है. सऊदी अरब के खिलाफ इस अनुभवी शॉट-स्टॉपर ने क्लीन शीट बनाए रखने के लिए तीन जरूरी बचाव किए. उन्होंने पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में मोहम्मद कन्नो के हेडर को रोका ब्रेक के बाद मोहम्मद अबू अल-शमात के एक ज़ोरदार प्रयास को रोका और 92वें मिनट में अब्दुल्ला अल-हमदान को नेट में जाने से रोकने के लिए एक और शानदार स्टॉप किया.केप वर्डे अपना पहला वर्ल्ड कप मैच 2010 के चैंपियन स्पेन के खिलाफ खेल रहा था. फैंस मैच को हल्के में ले रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि स्पेन बहुत सारे गोल करेगा और आसानी से जीत जाएगा. लेकिन उनका डिफेंस और गोलकीपर वोज़िन्हा स्पेन के खिलाफ दीवार की तरह खड़े रहे. उन्होंने कुल सात बार बॉल बचाई. स्पेन एक भी गोल नहीं कर सका, और मैच 0-0 से ड्रॉ रहा. उनके शानदार प्रदर्शन ने केप वर्डे को ड्रॉ पर रोक दिया जिससे FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में एक ऐतिहासिक जगह पक्की हो गई.

Tags: cape verdeFIFA World Cup 2026
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