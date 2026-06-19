FIFA World Cup 2026: क्या नोरा फतेही की वजह से मिली कनाडा को विश्व कप में पहली जीत? दोहराया 96 साल पुराना इतिहास

Canada vs Qatar, FIFA World Cup 2026: मेज़बान कनाडा ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप B में कतर पर 6-0 से जीत हासिल करके फुटबॉल की दुनिया को चौंका दिया. इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ, कनाडा ने अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत हासिल की. ​​कनाडा के लिए इस ऐतिहासिक मैच के सबसे बड़े हीरो स्टार फॉरवर्ड जोनाथन डेविड थे, जिन्होंने कतर के डिफेंस को तोड़ते हुए यादगार हैट्रिक बनाई.

जोनाथन डेविड ने 96 साल पुराना इतिहास फिर से बनाया

कनाडा की इस शानदार जीत ने फुटबॉल इतिहास की कई प्यारी यादें ताज़ा कर दीं. कनाडा वर्ल्ड कप मैच में छह गोल करने वाला दुनिया का दूसरा मेज़बान देश बन गया. इससे पहले, अर्जेंटीना ने 1978 वर्ल्ड कप में पेरू के खिलाफ 6-0 की जीत में यह कारनामा किया था. जोनाथन डेविड वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक बनाने वाले पहले कनाडाई खिलाड़ी बने. वह यूरोप और साउथ अमेरिका के बाहर किसी टीम के लिए वर्ल्ड कप हैट्रिक बनाने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी भी बने. उनसे पहले, यूनाइटेड स्टेट्स के बर्ट पेटेनॉड ने 1930 में यह कारनामा किया था.

कनाडा के स्टार खिलाड़ी जोनाथन डेविड कौन हैं?

इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद, जोनाथन डेविड की हर जगह चर्चा हो रही है. जोनाथन डेविड का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था. उनके माता-पिता हैती के थे, लेकिन जब डेविड छह साल के थे, तो उनका परिवार कनाडा के ओटावा में आकर बस गया. लेकिन अमेरिका में पढ़ाई करने के बजाय, उन्होंने यूरोप में करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने बेल्जियम के क्लब जेंट से शुरुआत की और फिर 2020 में लगभग 30 मिलियन यूरो की भारी-भरकम फीस पर मशहूर फ्रेंच क्लब लिली में शामिल हो गए. वहां, उन्होंने PSG जैसी स्टार टीम को हराकर लिली को ऐतिहासिक Ligue 1 टाइटल जिताया. फ्रांस में उनके शानदार परफॉर्मेंस के बाद, इटली की बड़ी टीम जुवेंटस ने उन्हें जुलाई 2025 में फ्री ट्रांसफर पर साइन किया.

कनाडा के गोलों की बौछार

मैच की शुरुआत से ही, कनाडा ने कतर पर पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा और एक के बाद एक गोल किए. 16वें मिनट में, साइल लारिन ने कनाडा के लिए गोल करके कनाडा को 1-0 से आगे कर दिया. इसके बाद जोनाथन डेविड ने 29वें मिनट में अपना पहला गोल किया. फिर, पहले हाफ के इंजरी टाइम में डेविड ने गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया. दूसरे हाफ के 64वें मिनट में नाथन सलीबा ने चौथा गोल किया. फिर कतर के मोहम्मद मनी ने 75वें मिनट में ओन गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया. मैच के आखिरी पलों में डेविड ने अपना तीसरा गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की और स्कोर 6-0 कर दिया. इसके साथ ही कनाडा ने अपनी पहली और ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली.

नोरा फतेही को माना जा रहा है लकी चार्म

कनाडा की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस इसे नोरा फतेही के लिए भी खास पल बता रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन समारोह में अपने दमदार प्रदर्शन और आधिकारिक फीफा एंथम ‘सीर सीर’ लॉन्च करने वाली नोरा फतेही को कई लोग कनाडा के लिए “लकी चार्म” कह रहे हैं. मोरक्को मूल की कनाडाई कलाकार नोरा ने अपनी प्रस्तुति से टूर्नामेंट का शानदार आगाज़ किया और इसके कुछ ही समय बाद कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली. हालांकि इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और जोनाथन डेविड की हैट्रिक को जाता है, लेकिन फैंस मज़ाकिया अंदाज में नोरा की मौजूदगी को भी कनाडा की किस्मत चमकने से जोड़ रहे हैं. उनके गीत ‘सीर सीर’ की तरह ही कनाडा की टीम भी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी और यादगार जीत हासिल की.