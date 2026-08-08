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ऑस्ट्रेलिया का वो अनजान बॉलर, जिसके आगे बेबस दिखे बांग्लादेशी बल्लेबाज, महज 54 रन पर हुए ढेर

Bangladesh vs Cricket Australia XI: बांग्लादेश की टीम प्रैक्टिस मैच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के खिलाफ दूसरी पारी में सिर्फ 54 के स्कोर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया के 22 साल के गेंदबाज कैंपबेल थॉम्पसन ने 9 विकेट झटके.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 8, 2026 3:08:35 PM IST

कौन हैं ऑस्ट्रेलिया के कैंपबेल थॉम्पसन, जिन्होंने बांग्लादेश को किया ढेर?
कौन हैं ऑस्ट्रेलिया के कैंपबेल थॉम्पसन, जिन्होंने बांग्लादेश को किया ढेर?


Bangladesh vs Cricket Australia XI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही बांग्लादेशी टीम की बुरी हालत हो गई है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के खिलाफ खेले गए 3 दिनों के वॉर्म-अप मैच में बांग्लादेश को बुरी तरह हार मिली. बांग्लादेश की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 54 के स्कोर पर ढेर हो गई. इसके चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI ने पारी और 38 रनों से आसानी से मैच अपने नाम कर लिया. इस मैच में बांग्लादेश की बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई. ऑस्ट्रेलिया के 22 साल के तेज गेंदबाज कैंपबेल थॉम्पसन ने अकेले बांग्लादेशी टीम को घुटनों पर ला दिया. उन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 25 रन देकर 8 विकेट चटकाए.

अनजान गेंदबाद ने बांग्लादेश को किया ढेर

बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज कैंपबेल थॉम्पसन की घातक गेंदबाजी के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने अपने हथियार डाल दिए. उन्होंने बांग्लादेश की पहली पारी में 1 विकेट लिया. इसके बाद बांग्लादेश की दूसरी पारी में अकेले 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. उनकी खतरनाक गेंदबाज के आगे बांग्लादेश दूसरी पारी में सिर्फ 54 रे स्कोर पर ही ढेर हो गई. बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन ने 22 रन बनाए. उनके अलावा अन्य कोई बांग्लादेशी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. हैरानी की बात यह है कि कैंपबेल थॉम्पसन एक अनजान गेंदबाज हैं. उन्होंने अपने करियर में अभी तक सिर्फ एक शेफील्ड शील्ड मैच और दो वनडे मुकाबले खेले हैं.

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बांग्लादेश को मिली शर्मनाक हार

इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए. मेहदी हसन मिराज ने 109 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उनके अलावा शादमान इस्लाम ने 31 रन बनाए. इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI ने अपनी पहली पारी में 355 रन बना लिए और 92 रनों की बढ़त बना ली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI की ओर से टीग वाइली ने 130 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज डोरेन ने 76 रनों की पारी खेली. फिर बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बिखर गई. बांग्लादेश की टीम सिर्फ 54 रन पर ही ऑलआउट हो गई.

ये भी पढ़ें: यशस्वी जायसवाल की खुली पोल! श्रीलंका में सिर्फ 2 गेंदों पर हुए ढेर, दुनिया के सामने आई उनकी कमजोरी

कब शुरू होगी टेस्ट सीरीज?

बांग्लादेश और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के बीच प्रैक्टिस मैच के बाद जल्द ही टेस्ट सीरीज शुरू होगी. बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज 13 अगस्त से डार्विन में शुरू होगी. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से होगा. इस सीरीज से पहले बांग्लादेश को अपनी कमियों पर काम करना होगा.

Tags: Cricket News
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