Cameron Green: करियर का पहला शतक और बना डाला इतिहास! कैमरून ग्रीन ने किसका तोड़ा रिकॉर्ड? ये रहे 5 सबसे तेज शतक

Australian player Cameron Green: क्रिकेट जगत में ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का तूफ़ान देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के इस उभरते हुए सितारे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में कहर बरपा दिया है। कैमरन ग्रीन ने इस मैच में शतक जड़कर अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। उन्होंने न सिर्फ़ शतक जड़ा बल्कि चौके-छक्के लगाकर एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उनके अलावा इस मैच में ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श ने भी शतक जड़े, लेकिन ग्रीन का शतक इन दोनों की पारियों पर भारी पड़ा और यादगार रहा।

आपको बता दें कि इस मैच में कैमरून ग्रीन ने इस मैच में 55 गेंदों पर 118 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने छह चौके और आठ छक्के लगाए। उनकी इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवर में दो विकेट खोकर 431 रन बनाने में सफल रही।

कैमरून ग्रीन के करियर का पहला शतक

आपको बताते चलें कि ग्रीन के वनडे करियर का यह पहला शतक था और उन्होंने पहली बार में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने यह शतक 47 गेंदों पर पूरा किया जो ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे में दूसरा सबसे तेज़ शतक है। वहीँ पहले नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं जिन्होंने 40 गेंदों पर शतक जड़ा था। कैमरून ग्रीन, तीसरे नंबर पर आए और आते ही उन्होंने बल्ले से अपनी पहचान दे दी। कैमरून ने अपनी तूफानी बल्लेबाज़ी से सबको हैरान कर दिया। पहले मार्श और फिर एलेक्स कैरी ने उनका साथ दिया। कैरी 37 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 50 रन बनाकर नाबाद रहे।

दक्षिण अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज ग्रीन के तूफान को नहीं रोक सका। दोनों के बीच 164 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें से 105 रन अकेले ग्रीन ने और बाकी कैरी ने बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की 5 सबसे तेज सेंचुरी

अगर हम ऐसे 5 सबसे तेज वनडे शतक की बात करें तो कैमरून ग्रीन से पहले ग्लेन मैक्सवेल के नाम सबसे तेज शतक दर्ज है जी हाँ ग्लेन मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों में शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया के वनडे इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले खिलाड़ी हैं।

इसके बाद कैमरून ग्रीन इस सूचि में दूसरे स्थान पर आ गए हैं जिन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के बाद जगह बनाई है उन्होंने हाल ही 47 गेंदों में शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया के वनडे इतिहास में दुसरा सबसे तेज शतक जड़ा है। तीसरे स्थान पर भी ग्लेन मैक्सवेल ही हैं जिन्होंने 52 गेंदों तीसरी सबसे तेज सेंचुरी जड़ी है। चौथे स्थान पर जेम्स फॉल्कनर हैं जिन्होंने 57 गेंदों में चौथी सबसे तेज सेंचुरी जड़ी है इसके बाद पांचवी सबसे तेज सेंचुरी ट्रेविस हेड की है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 59 गेंदों में सेंचुरी लगायी है।