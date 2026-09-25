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क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के होंगे 100 साल पूरे, ईडन गार्डन में खेला जाएगा स्पेशल मैच, CAB की तैयारी

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 2028 में अपने 100 साल पूरे होने पर ईडन गार्डन्स में खास क्रिकेट मुकाबला कराने की योजना बना रहा है. सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के साथ ट्राई-सीरीज या बड़े मैच की संभावना जताई है. वहीं, बीसीसीआई भी अपनी शताब्दी के मौके पर भारत और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन के बीच मुकाबला कराने पर विचार कर रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: September 25, 2026 5:39:46 PM IST

ईडन गार्डन में खेला जाएगा स्पेशल मैच.
ईडन गार्डन में खेला जाएगा स्पेशल मैच.


कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में साल 2028 में भारतीय क्रिकेट टीम का एक खास मुकाबला देखने को मिल सकता है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) अपने 100 साल पूरे होने के मौके पर एक स्पेशल ट्राई-सीरीज या फिर बड़ा मुकाबला आयोजित करने की योजना बना रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम के खेलने की संभावना है. गुरुवार को ईडन गार्डन्स में हुई सीएबी की 95वीं वार्षिक आम बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई.

सीएबी भारत के सबसे पुराने क्रिकेट संघों में से एक है. बंगाल की टीम ने घरेलू क्रिकेट में कई खिताब जीते हैं. इसके अलावा, इस संघ ने देश को कई बड़े मेंस और विमेंस क्रिकेटर भी दिए हैं. अब संघ अपनी शताब्दी को खास बनाने के लिए एक बड़े क्रिकेट आयोजन की तैयारी कर रहा है. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से भी संपर्क किया जाएगा.

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सौरव गांगुली ने बताया शताब्दी समारोह का प्लान
सीएबी के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि संघ शताब्दी वर्ष की तैयारियां धीरे-धीरे शुरू करेगा. उन्होंने बताया कि इस खास मौके पर ईडन गार्डन्स में एक बड़ा मुकाबला कराने के लिए बीसीसीआई को पत्र लिखा जाएगा. गांगुली ने कहा, “हम शताब्दी वर्ष की तैयारियां धीरे-धीरे शुरू करेंगे. हम बीसीसीआई को भी पत्र लिखेंगे, ताकि यह जश्न खास बन सके. इसमें ईडन गार्डन्स में एक बड़ा मुकाबला भी शामिल हो सकता है.”

बीसीसीआई भी बना रहा है 100 साल पूरे होने का प्लान
बीसीसीआई भी 2028 में अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है. खबरों के मुताबिक, बोर्ड भारत और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन के बीच मुकाबला कराने पर विचार कर रहा है. शुक्रवार को मुंबई में हुई वार्षिक आम बैठक के बाद बोर्ड ने बताया कि शताब्दी समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है. यह कार्यक्रम दिसंबर 2027 से शुरू होकर पूरे 2028 तक चल सकता है. हालांकि, अभी मुकाबले या पूरे कार्यक्रम को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन पहले भी एशिया इलेवन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के खिलाफ नौ अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी है.

Tags: Cricket Association of Bengal
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