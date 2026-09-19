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ब्रायडन कार्से को बड़ी राहत, नाइटक्लब मारपीट मामले में पुलिस ने जांच की बंद, नहीं होगी कार्रवाई

ब्रायडन कार्से को नाइटक्लब में कथित मारपीट के मामले में बड़ी राहत मिली है. डर्बीशायर पुलिस ने अपनी जांच बंद कर दी है और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया. घटना के बाद कार्से को इंग्लैंड की टेस्ट टीम से बाहर किया गया था.

By: Satyam Sengar | Published: September 19, 2026 4:00:20 PM IST

ब्रायडन कर्स के मिली राहत.
ब्रायडन कर्स के मिली राहत.


इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्से को नाइटक्लब में कथित मारपीट के मामले में बड़ी राहत मिली है. डर्बीशायर पुलिस ने इस मामले की जांच बंद कर दी है और कार्से के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है. यह घटना पिछले महीने डर्बी में हुई थी. हालांकि, इस विवाद के कारण कार्से को पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था. पुलिस की जांच खत्म होने के बाद अब उन्हें आपराधिक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.

यह घटना 23 अगस्त की सुबह डर्बी स्थित मॉली मैलोन नाइटक्लब में हुई थी. कार्से उस समय डरहम की काउंटी चैंपियनशिप जीत का जश्न अपने साथियों के साथ मना रहे थे. इसके बाद उन्हें नाइटक्लब के बाहर हथकड़ी में देखा गया था. वह इंग्लैंड के साथी खिलाड़ी मैथ्यू पॉट्स से बात करते भी नजर आए थे. पूर्व इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स भी उस दौरान आसपास दिखाई दिए थे.

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पुलिस ने जांच के बाद क्या कहा?
डर्बीशायर पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को शहर के बीचोंबीच एक कथित मारपीट की सूचना मिली थी और वे मॉली मैलोन पहुंचे थे. पुलिस ने कहा, “डर्बी शहर के बीचोंबीच मारपीट की सूचना को लेकर जांच बंद कर दी गई है. अधिकारी 23 अगस्त की सुबह डर्बी के वार्डविक स्थित मॉली मैलोन पहुंचे थे.” पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति को नशे में हंगामा करने के शक में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसकी जानकारी लेने के बाद उसे छोड़ दिया गया. बाद में कथित पीड़ित से बात करने और अन्य जांच के बाद कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई.

कार्से पर अब भी मंडरा रहा है ये सवाल
पुलिस जांच खत्म होने के बावजूद कार्से का मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. अब स्वतंत्र क्रिकेट रेगुलेटर यह तय करेगा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक मामला बनता है या नहीं. कार्से ने घटना के बाद डरहम के लिए खेलना जारी रखा और टीम को रोथसे काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन टू का खिताब जीतने में मदद की. हालांकि, वह इंग्लैंड की टीम से बाहर रहे. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट में भी नहीं चुना गया और श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा व्हाइट-बॉल सीरीज में भी मौका नहीं मिला. इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा था कि कार्से को मैदान के बाहर बेहतर फैसले लेने की जरूरत है.

Tags: Brydon Curse
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