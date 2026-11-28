Bronson Reed Death Reason: WWE देखने वाले फैन्स के लिए बुरी खबर सामने आई है. WWE ने शुक्रवार रात (27 नवंबर 2026) सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि की. इसके साथ ही स्मैकडाउन (SmackDown) के प्रसारण से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी. कंपनी ने चिकित्सा जटिलताओं के अलावा मृत्यु के किसी अन्य विशिष्ट कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ बातें सामने आई हैं, जिनसे यह लगता है कि उन्हें किडनी समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आईं, जिससे उनका निधन हो गया. WWE ने एक आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी कि उनकी मृत्यु चिकित्सा संबंधी जटिलताओं (medical complications) के कारण हुई.

क्या था असली नाम

ब्रॉन्सन रीड (असली नाम जर्मेन हेली) का 27 नवंबर 2026 को 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. WWE के अनुसार, ब्रॉनसन रीड का निधन शुक्रवार, 27 नवंबर को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुआ. इसके अलावा कोई और कारण नहीं बताया गया है. WWE के बयान के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई मूल के इस रेसलर की उम्र 38 साल थी और उनका असली नाम जर्मेन हेली था.

‘क्राउन ज्वेल’ में क्या हुआ था?

बताया जा रहा है कि 7 नवंबर, 2026 को सऊदी अरब के रियाद में हुए WWE ‘क्राउन ज्वेल’ इवेंट के बाद से ही ब्रॉनसन रीड रिंग से दूर थे. उस रात उनका कोई तय मैच नहीं था. ‘ब्लीचर रिपोर्ट’ की खबर के अनुसार, ‘वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप’ मैच के दौरान वह अपने साथियों ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी की मदद करने के लिए रिंग में आए थे. वहां उनका सामना पेंटा और जेवॉन इवांस से हुआ. इसके बाद ओबा फेमी के साथ उनकी हाथापाई हुई, जिसमें ओबा फेमी ने उन्हें स्टेज से नीचे टेबल पर फेंक दिया था.

चोट के बाद क्या हुआ?

‘ब्लीचर रिपोर्ट’ के अनुसार, ‘रेसलिंग ऑब्जर्वर’ के ब्रायन अल्वारेज़ ने बताया कि ब्रॉनसन रीड की पसलियां टूट गई थीं और उनकी किडनी में चोट (laceration) आई थी. वहीं, डेव मेल्टज़र ने बताया कि उन्हें टेबल पर गिरने वाले स्पॉट (घटना) के दौरान चोट लगी थी. ‘फाइटफुल’ ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि चोट के कारण ब्रॉनसन रीड को सऊदी अरब में ही रुकना पड़ा, जबकि WWE की बाकी टीम अपने घर लौट गई थी. फॉक्स न्यूज़ के अनुसार, ‘रेसलिंग ऑब्जर्वर’ ने इस चोट को काफी गंभीर बताया था. ‘ब्लीचर रिपोर्ट’ के मुताबिक, अल्वारेज़ ने बताया था कि अपनी मौत से एक हफ्ते पहले रीड घर वापस आ गए थे और सर्जरी के बाद ठीक हो रहे थे. इस बीच हालत ज्यादा खराब हुई और उन्होंने दुनिया को अलविद कह दिया.

2022 में की थी रिंग में वापसी

उन्होंने 2019 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीती, लेकिन 2021 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया. वर्ष 2022 में उनकी वापसी हुई और वे कंपनी के सबसे प्रमुख ‘बड़े’ रेसलर्स में से एक बन गए. उनका ‘सुनामी’ (Tsunami) नाम का फिनिशर मूव काफी मशहूर था और उन्होंने रोमन रेंस और सेठ रॉलिन्स जैसे रेसलर्स को हराया था. उन्होंने 2024 में ‘आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल’ भी जीता था.

पहले भी लगी थी चोट

वहीं, उनके आखिरी दो साल चोटों से प्रभावित रहे। ‘वैरायटी ऑस्ट्रेलिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में ‘वॉरगेम्स’ (WarGames) केज के ऊपर से कूदते समय उनके टखने की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से वे जनवरी 2025 में WWE के नेटफ्लिक्स डेब्यू का हिस्सा नहीं बन पाए. मई 2025 से वे ‘द विज़न’ (The Vision) नाम के ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें रॉलिन्स, ब्रेकर और पॉल हेमैन भी शामिल थे. फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में ‘एलिमिनेशन चैंबर’ में उनके बाइसेप्स में चोट लग गई थी। ठीक होने के दौरान उनका वज़न लगभग 90 से 100 पाउंड कम हो गया था और सितंबर में उन्होंने वापसी करके ओबा फेमी के साथ मुकाबला शुरू किया.

कौन है परिवार में

WWE ने उनकी पत्नी पेज (जो गर्भवती हैं) और उनकी बेटी के प्रति संवेदना व्यक्त की है. कंपनी ने उन्हें WWE में एक बहुत बड़ी हस्ती और अपने परिवार को समर्पित इंसान बताया है.