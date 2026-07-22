कौन हैं ब्रायन ली? जिसने ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ फिल्म में निभाया अंडरटेकर का रोल, दिग्गज से क्या है कनेक्शन

1996 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ आज भी लोगों को खूब पसंद आती है. फिल्म में एक जबरदस्त फाइट दिखाई गई थी, जिसमें अक्षय कुमार का मुकाबला अंडरटेकर से होता है. इस सीन को देखने के बाद लंबे समय तक लोगों को लगा कि इसमें WWE के असली अंडरटेकर ने काम किया था. लेकिन सच्चाई यह है कि फिल्म में दिखाई देने वाले रेसलर असली अंडरटेकर नहीं थे.

फिल्म में अंडरटेकर का किरदार अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर ब्रायन ली ने निभाया था. ब्रायन ली 1990 के दशक के जाने-माने रेसलर रहे हैं. उनकी लंबाई, शरीर और चेहरा काफी हद तक असली अंडरटेकर से मिलता-जुलता था. इसी वजह से फिल्म के निर्माताओं ने उन्हें इस भूमिका के लिए चुना. फिल्म में उनके और अक्षय कुमार के बीच फिल्माया गया मुकाबला उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ था.

क्या है ब्रायन ली और अंडरटेकर का कनेक्शन?

ब्रायन ली का असली अंडरटेकर मार्क कैलावे से रिश्ता भाई का है. ब्रायन अंडरटेकर के कजिन भाई हैं. दोनों सिर्फ प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया से जुड़े रहे. खास बात यह है कि साल 1994 में WWF (अब WWE) की एक स्टोरीलाइन के दौरान ब्रायन ली ने ‘फेक अंडरटेकर’ का किरदार निभाया था. उस समय मार्क कैलावे कुछ समय के लिए रिंग से बाहर थे और उनकी वापसी को खास बनाने के लिए ब्रायन ली को उनके जैसे रूप में पेश किया गया था.

फिल्म को लेकर क्यों हुआ था इतना बड़ा भ्रम?

‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ में ब्रायन ली का मेकअप, पोशाक और एंट्री बिल्कुल अंडरटेकर जैसी रखी गई थी. यही वजह रही कि अधिकतर दर्शकों ने उन्हें असली अंडरटेकर समझ लिया. बाद में यह साफ हुआ कि फिल्म में सिर्फ ब्रायन ली ने यह भूमिका निभाई थी, जबकि मार्क कैलावे इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे. आज भी यह किस्सा बॉलीवुड और WWE के प्रशंसकों के बीच सबसे चर्चित कहानियों में गिना जाता है.