Brian Lara ने Yashasvi Jaiswal की ताबड़तोड़ पारी पर की मज़ेदार गुफ्तगू, आप भी सुनकर हंस पड़ेंगे

Yashaswi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की बेहतरीन पारी सुर्ख़ियों में छाई हुई है. इस शानदार प्रदर्शन पर वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा ने यशस्वी के साथ मज़ाकिया अंदाज़ में बात करते हुए कहा कि हमारे गेंदबाज़ों को इतना मत मारो.

By: Sharim Ansari | Published: October 12, 2025 4:10:12 PM IST

Brian Lara jokes with Yashaswi Jaiswal

Ind vs WI 2nd Test: यशस्वी जायसवाल ने Arun Jaitley Stadium में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 258 गेंदों पर 175 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन कप्तान Shubhman Gill के साथ एक अजीब सी गलतफहमी का शिकार हो गए. समय से पहले आउट होने के बावजूद, 23 वर्षीय बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की पारी में परिपक्वता और संयम का नजारा देखने को मिला, जिसमें उन्होंने 22 चौके लगाए और Greame Smith के साथ 24 साल की उम्र से पहले टेस्ट क्रिकेट में पांच बार 150+ रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाजों में से एक बन गए.

क्या कहा ब्रायन लारा ने यशस्वी से ?

मैच के बाद, जायसवाल ने सीमा रेखा के पास वेस्टइंडीज के दिग्गज Brian Lara के साथ एक दिल को छू लेने वाला पल साझा किया. लारा ने युवा बल्लेबाज से मज़ाक में विनती करते हुए कहा कि हमारे गेंदबाजों को इतना मत मारो, जिस पर जायसवाल ने विनम्रता से जवाब दिया कि वह बस कोशिश कर रहे थे.

यहां देखें वीडियो

BCCI द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, जायसवाल ने पारी के दौरान अपने दृष्टिकोण पर विचार करते हुए कहा कि मैं हमेशा टीम को प्राथमिकता देता हूं, मैं अपनी टीम के लिए कैसे खेल सकता हूं और उस समय मेरी टीम के लिए क्या महत्वपूर्ण है. इससे मुझे यह पता चलता है कि मैं कैसे खेल सकता हूं, कौन से शॉट खेल सकता हूं और अगर मैं क्रीज़ पर हूं, तो मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं इसे लंबे समय तक खेलूं. मेरी सोच यह है कि अगर मुझे शुरुआत मिलती है, तो मुझे इसे बड़ा बनाना चाहिए.

यह भा पढ़ें: Kuldeep Yadav 5-Wicket Haul: कुलदीप यादव की फिरकी का कमाल, टेस्ट में पांचवीं बार 5 विकेट, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

दोहरे शतक से चूक गए यशस्वी

इस युवा बल्लेबाज़ ने साई सुदर्शन और शुभमन गिल के साथ अपनी साझेदारियों की भी प्रशंसा की, और बताया कि कैसे उन्होंने प्रभावी ढंग से स्ट्राइक रोटेट की और गेंदबाज़ों पर दबाव बनाए रखने के लिए ढीली गेंदों पर अटैक किया. जायसवाल की पारी ने उनका 7वां टेस्ट शतक लगाया और वे दोहरे शतक के करीब पहुंच गए, जो इंग्लैंड के खिलाफ 2024 की सीरीज के दौरान दो दोहरे शतकों के बाद टेस्ट मैचों में उनका तीसरा शतक होता.

उनके प्रदर्शन की न केवल फैंस ने, बल्कि सुनील गावस्कर सहित महान क्रिकेटरों ने भी तारीफ की, जिन्होंने उनके शॉट-मेकिंग और निरंतरता की सराहना की. इस पारी ने भारत के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में से एक के रूप में जायसवाल की बढ़ती मान-मर्यादा को मजबूत किया, जो पारी में लंबे समय तक टिकने में सक्षम थे, साथ ही उन्होंने रणनीति और परिपक्वता भी प्रदर्शित की.

यह भा पढ़ें: LIVE मैच में घटी खौफनाक घटना, बल्लेबाज़ के हेलमेट में फंसी गेंद, फिर हुआ कुछ ऐसा…

