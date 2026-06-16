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क्या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले थे विराट कोहली? तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Virat Kohli: ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछा गया जो बिना किसी शक के आसानी से ऑस्ट्रेलिया की सबसे मज़बूत टीम में शामिल हो सकता था तो ब्रेट ली ने आंकड़ों के बजाय माइंडसेट, डिसिप्लिन और इंटेंसिटी को क्राइटेरिया बताते हुए विराट कोहली को चुना.

By: Divyanshi Singh | Published: June 16, 2026 12:45:22 PM IST

विराट कोहली को लेकर ब्रेट ली का बड़ा बयान
विराट कोहली को लेकर ब्रेट ली का बड़ा बयान


Virat Kohliऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ ब्रेट ली ने विराट कोहली के बारे में एक अहम बात कही है. ली का मानना ​​है कि अपने करियर के पीक पर, विराट कोहली आसानी से उस ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बना सकते थे जिसने एक दशक से ज़्यादा समय तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया.

इंटरव्यू के दौरान कही ये बात

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, जब उनसे एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछा गया जो बिना किसी शक के आसानी से ऑस्ट्रेलिया की सबसे मज़बूत टीम में शामिल हो सकता था तो ब्रेट ली ने आंकड़ों के बजाय माइंडसेट, डिसिप्लिन और इंटेंसिटी को क्राइटेरिया बताते हुए विराट कोहली को चुना. उनके मुताबिक, सिर्फ़ विराट कोहली ही इन क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं.

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ऑस्ट्रेलियाई सेटअप के लिए एकदम सही फिट

पूर्व गेंदबाज़ ने माना कि अपने करियर के पीक पर, कोहली ऑस्ट्रेलियाई सेटअप के लिए एकदम सही फिट होते, क्योंकि वह लगातार सफलता के लिए कोशिश करते थे और खेल के प्रति उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करने वाला अप्रोच था. ली ने यह भी कहा, “विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में फिट हो जाते. उनमें वह अग्रेसन, फिटनेस और कॉम्पिटिटिवनेस थी जिस पर ऑस्ट्रेलिया को गर्व है.”

कई स्टार खिलाड़ी मान चुके हैं कोहली का लोहा

आपकी जानकारी के लिए, विराट कोहली को पहले ही कई दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से तारीफ़ मिल चुकी है. यह दिखाता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनका कितना बड़ा रुतबा है. टीम में उनसे पहले कई क्रिकेटर थे और कई उनके बाद भी, लेकिन आज भी विराट अपने डिसिप्लिन, डेडिकेशन और इरादे के लिए सबसे अलग हैं. अपने दमदार परफॉर्मेंस से विराट कोहली ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक खास जगह बनाई है. अभी वह सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं, फैंस की भीड़ लग जाती है. IPL में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है.

Tags: virat kohli
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