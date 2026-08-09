सचिन तेंदुलकर नहीं, यह दिग्गज है दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर! ब्रेट ली के बयान से भारतीय फैंस के बीच मचा तहलका

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जब भी सबसे महान खिलाड़ियों की बात होती है, तो यह बहस अक्सर लंबी खिंच जाती है. अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तूफानी तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने इस चर्चा पर अपनी बेबाक और स्पष्ट राय रखी है. ब्रेट ली ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को खेल के इतिहास का सबसे बेहतरीन और शुद्ध बल्लेबाज बताया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस को उनके बेमिसाल आंकड़ों के आधार पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर करार दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए 310 टेस्ट, 380 वनडे और 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले ब्रेट ली ने रणवीर इलाहाबादिया के शो पर बातचीत के दौरान यह बात कही.

सचिन की क्लास और कैलिस के आंकड़ों का दम

क्रिकेट इतिहास में प्योर बैटिंग और ओवरऑल इम्पैक्ट के अंतर को समझाते हुए ब्रेट ली ने जैक कैलिस के करियर के आंकड़ों को सामने रखा. उन्होंने कहा कि अगर पूरे खेल के प्रभाव को देखा जाए, तो कैलिस जैसा खिलाड़ी दूसरा नहीं हुआ है.

ब्रेट ली ने कहा, ‘मुझे लगता है कि खेल के इतिहास में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन मेरी नजर में सबसे महान ऑलराउंड क्रिकेटर जैक कैलिस हैं. अगर आप उनके आंकड़े देखें तो वे दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं. आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वह सचमुच अविश्वसनीय खिलाड़ी थे.’

1989 से 2013 के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट में 15,921 रन और वनडे में 18,426 रन दर्ज हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं.

दूसरी ओर, जैक कैलिस का करियर भी अद्भुत रहा है. उन्होंने 166 टेस्ट मैचों में 13,289 रन बनाने के साथ 292 विकेट लिए. वनडे में कैलिस के नाम 328 मैचों में 11,579 रन और 273 विकेट दर्ज हैं. कैलिस क्रिकेट इतिहास के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं और 250 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

आईपीएल में एक साथ खेलने का अनुभव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सचिन और कैलिस के खिलाफ कई ऐतिहासिक मुकाबले खेलने के बाद ब्रेट ली को कैलिस के साथ एक ही टीम में खेलने का मौका भी मिला. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ब्रेट ली और जैक कैलिस दोनों कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा रहे. साल 2012 में जब गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, तब ये दोनों खिलाड़ी टीम की उस ऐतिहासिक जीत के प्रमुख स्तंभ थे.

विराट कोहली के फॉर्म पर उठ रहे सवालों का जवाब

इंटरनेशनल करियर के अपने आखिरी चरण में युवा विराट कोहली का सामना करने वाले ब्रेट ली ने भारतीय स्टार बल्लेबाज के फॉर्म पर उठ रहे सवालों को खारिज किया. ली ने कोहली की मानसिक मजबूती और मैदान पर उनके कभी न झुकने वाले रवैये की जमकर तारीफ की.

ब्रेट ली ने कहा, ‘जब आप उनकी आंखों में देखते हैं, तो वह सीधा आपकी तरफ देखते हैं और लगता है जैसे कह रहे हों, ‘गेम ऑन, तुम मुझे आउट नहीं कर सकते.’ मैंने उनके खिलाफ खेलते समय यही जज्बा देखा था. वह आज भी वही टाइगर हैं और मुझे लगता है कि उन्हें अपनी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए.’

कोहली के आलोचकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘लोग जो सोचना चाहते हैं सोचें. अगर वह किसी एक मैच में रन न बनाएं तो लोग कहने लगते हैं कि उनका दौर खत्म हो चुका है, लेकिन यह सब बेकार की बातें हैं. बस उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड बेमिसाल है.’