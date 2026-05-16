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Longest Six: बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज ने जड़ा टेस्ट का सबसे लंबा छक्का, 143 मीटर दूर जाकर गिरी थी गेंद

Longest Six In Test: टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसी बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि एक गेंदबाज के नाम दर्ज है. यह रिकॉर्ड पिछले 21 सालों से कायम है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 16, 2026 1:38:08 PM IST

टेस्ट क्रिकेट का सबसे लंबा छक्का किसने लगाया?
टेस्ट क्रिकेट का सबसे लंबा छक्का किसने लगाया?


Longest Six In Test: क्रिकेट जगत में अक्सर फैंस को लंबे-लंबे छक्के लगाने वाले खिलाड़ी पसंद आते हैं. क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जो अपनी सिक्स हिटिंग के लिए जाने जाते थे. वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल और पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद अफरीदी काफी लंबे-लंबे छक्के लगाते थे. खासकर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगते हैं, जबकि टेस्ट में कम सिक्स लगते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसी बल्लेबाज के नाम नहीं है, बल्कि एक गेंदबाज ने यह महारिकॉर्ड बनाया है. 21 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने रिकॉर्ड बना था, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. जानें किसने किया था ये कारनामा…

ब्रेट ली ने लगाया था सबसे लंबा सिक्स

टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee) के नाम दर्ज है. ब्रेट ली ने नवंबर 2005 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए ब्रिस्बेन टेस्ट में यह कारनामा किया था. ब्रेट ली ने मैच की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज डेरेन पॉवेल की गेंद पर 143 मीटर लंबा छक्का लगाया था. ब्रेट ली का यह रिकॉर्ड पिछले 21 सालों से कोई बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है.

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कौन तोड़ सकता है ये रिकॉर्ड?

ब्रेट ली का यह रिकॉर्ड 21 सालों से कायम है. अभी तक कोई भी बल्लेबाज इस रिकॉर्ड के करीब नहीं आ पाया है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने में अभी कई साल लगने वाले हैं. मौजूदा समय में ऐसे बल्लेबाज उभरकर आ रहे हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ही कोई युवा बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को तोड़ दे. 

ब्रेट ली का करियर

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है. ब्रेट ली धारदार गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी भी कर सकते थे. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1,451 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान ब्रेट ली ने 18 छक्के लगाए हैं. वहीं, गेंदबाजी की बात करें, तो ब्रेट ली ने 76 टेस्ट मैचों में 310 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट में ब्रेट ली ने 221 मैच खेले हैं, जिनमें 23.36 की औसत से 380 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा ब्रेट ली ने 25 टी20 मैचों में 28 विकेट लिए हैं. ब्रेट ली ने अपने करियर में सबसे तेज 161.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली है. उन्होंने यह गेंद साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में फेंका था.

Tags: Brett Leetest cricketworld record
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