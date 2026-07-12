Home > क्रिकेट > बैजबॉल का अंत! इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम, 4 साल का कार्यकाल अचानक हुआ खत्म

बैजबॉल का अंत! इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम, 4 साल का कार्यकाल अचानक हुआ खत्म

Brendon McCullum: इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच के रूप में ब्रेंडन मैकुलम का कार्यकाल खत्म हो गया है. पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 12, 2026 10:33:15 PM IST

इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम
इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम


England Test Team Head Coach: बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड के टेस्ट हेड कोच के तौर पर ब्रेंडन मैकुलम का चार साल का कार्यकाल अचानक खत्म हो गया. इसके साथ ही ‘बैज़बॉल’ (Bazball) युग का भी अंत हो गया, जिसने रेड-बॉल क्रिकेट के प्रति टीम के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया था. हालांकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के आधिकारिक बयान में कहा गया कि मैकुलम खुद पद छोड़ेंगे, लेकिन न्यूज़ीलैंड के पूर्व कप्तान के बयानों से ऐसा लगा कि उन्हें हटाया गया है. उन्होंने कहा कि वह बोर्ड के फैसले का सम्मान करते हैं. हालांकि, मैकुलम इंग्लैंड की ODI और T20I टीमों के कोच बने रहेंगे.

ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के बेहद खराब एशेज अभियान के बाद 2022 में जिम्मेदारी संभालने वाले न्यूज़ीलैंड के इस खिलाड़ी ने स्टोक्स के साथ मिलकर टीम में ज़बरदस्त बदलाव किया.

You Might Be Interested In

मिली थी सबसे घटिया टेस्ट टीम

चार साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त मैकुलम को ऐसी टीम मिली थी जिसने पिछले 17 टेस्ट मैचों में से सिर्फ़ एक जीता था. उन्होंने बेहद आक्रामक क्रिकेट शैली के माध्यम से टीम की पहचान को नया रूप दिया, जिसे ‘बैज़बॉल’ के नाम से जाना गया. भावुक मैकुलम ने माना कि टेस्ट कोच के तौर पर आगे न बढ़ पाने से उन्हें बहुत दुख हुआ है. उन्होंने कहा कि बेशक, आगे न बढ़ पाने से मुझे दुख है, लेकिन मैं फैसले का सम्मान करता हूं. अब मेरा पूरा ध्यान व्हाइट-बॉल टीमों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने और इंग्लैंड को आगे बढ़ाने में मदद करने पर है.

यह भी पढ़ें – IND vs ENG: सिर्फ कप्तान नहीं, इन 5 खिलाड़ियों ने भी कटाई नाक, भारत की हार के रहे बड़े गुनहगार

सभी का शुक्रिया किया अदा

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने पूरी यात्रा के दौरान टीम का समर्थन करने के लिए खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और फैन्स का शुक्रिया अदा किया और जोर देकर कहा कि अब उनका पूरा ध्यान इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल सेटअप पर होगा. इसके अलावा, मैकुलम ने कहा कि मैं टेस्ट टीम के लिए सिर्फ सफलता की कामना करता हूं. उस ड्रेसिंग रूम में बहुत टैलेंट है और वे सभी बहुत खास खिलाड़ी हैं.

यह भी पढ़ें – Video: भारत की हार से टूटे वैभव सूर्यवंशी, मैदान के बाहर अकेले फूट-फूटकर रोए, किसी का नहीं मिला सहारा!

Tags: Brendon McCullum
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026
बैजबॉल का अंत! इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम, 4 साल का कार्यकाल अचानक हुआ खत्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बैजबॉल का अंत! इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम, 4 साल का कार्यकाल अचानक हुआ खत्म
बैजबॉल का अंत! इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम, 4 साल का कार्यकाल अचानक हुआ खत्म
बैजबॉल का अंत! इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम, 4 साल का कार्यकाल अचानक हुआ खत्म
बैजबॉल का अंत! इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटाए गए ब्रेंडन मैकुलम, 4 साल का कार्यकाल अचानक हुआ खत्म